Sábado, 6 de Setembro de 2025

Esportes Titulo Competição

Brasil x Itália no Mundial de Vôlei Feminino: saiba onde assistir

O histórico direto entre as seleções joga a favor da equipe brasileira. Mesmo assim, o favoritismo atual está com a Itália, que vive uma fase praticamente impecável

Natasha Werneck
06/09/2025 | 05:00
FOTO: Divulgação/VolleyballWorld
FOTO: Divulgação/VolleyballWorld


A manhã deste sábado (6) promete fortes emoções para os fãs de vôlei. Às 9h30 (horário de Brasília), Brasil e Itália se enfrentam em Bangcoc, na Tailândia, valendo vaga na grande final do Mundial de Vôlei Feminino. O jogo terá transmissão do sportv.

O histórico direto entre as seleções joga a favor da equipe brasileira. Em cinco confrontos em Mundiais, o Brasil venceu todos:

- 1990 – oitavas: 3 a 0

2010 – fase de grupos: 3 a 0

2014 – disputa do bronze: 3 a 2

2022 – segunda fase: 3 a 2

2022 – semifinal: 3 a 1

Mesmo assim, o favoritismo atual está com a Itália, que vive uma fase praticamente impecável. A seleção chega à semifinal ostentando uma invencibilidade de 34 jogos, que inclui a conquista da Liga das Nações de 2024 com 15 vitórias em 15 partidas, além do ouro nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, perdendo apenas um set em toda a campanha.

Neste Mundial, as italianas seguem no mesmo ritmo: em cinco partidas, perderam apenas um set, confirmando o status de equipe a ser batida. A última derrota da Azzurra, curiosamente, foi justamente para o Brasil, na primeira fase da Liga das Nações de 2024.

Do outro lado, o Brasil aposta no peso da tradição, no retrospecto positivo contra as rivais em Mundiais e no talento de suas jovens atletas para tentar quebrar a sequência histórica da Itália.

Quem vencer garante lugar na decisão e mantém vivo o sonho de erguer a taça. O duelo promete ser um dos mais eletrizantes da competição.


