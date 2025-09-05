Chuva, frio e música: previsão do tempo para o The Town em São Paulo

O primeiro fim de semana do The Town 2025 promete não apenas grandes shows, mas também um clima típico do inverno paulistano. Quem for ao Autódromo de Interlagos nos dias 6 e 7 de setembro deve se preparar para enfrentar temperaturas mais baixas e a presença constante da garoa.



No sábado (6), os termômetros devem variar entre 15°C e 19°C, com céu nublado e 85% de chance de chuva ao longo do dia e da noite. A sensação deve ser de frio constante, exigindo casacos, capas de chuva e aquele look estiloso, mas resistente ao tempo instável da Capital.



O domingo (7) será um pouco mais ameno, mas ainda longe de ser um dia ensolarado. A mínima prevista é de 14°C e a máxima pode chegar a 22°C. A manhã começa nublada, com chance de garoa, mas no período da tarde o sol deve aparecer entre nuvens, antes de a possibilidade de chuva retornar à noite. A chance de precipitação fica em 82%.



Dica para os fãs: além de planejar o deslocamento até Interlagos, leve capa de chuva em vez de guarda-chuva (não é permitido no festival), agasalho confortável e tênis resistentes. Assim, você aproveita cada minuto de música sem se preocupar tanto com o clima.



O frio e a chuva podem até marcar presença, mas no The Town é o calor da plateia que faz a festa acontecer.