Andreas Pereira é chamado para a Seleção Brasileira após novo corte

O meio-campista do Palmeiras, Andreas Pereira, foi convocado para a Seleção Brasileira, após corte, por lesão muscular, do atacante do Cruzeiro, Kaio Jorge. Chamado por Carlos Ancelotti, o recém-chegado no clube alviverde estará disponível para enfrentar a Bolívia na terça-feira (9), fora de casa, pela última rodada das eliminatórias.

Andreas chegou, na última terça-feira (2), no Palmeiras e já teve o primeiro contato com os companheiros do novo clube e realizou atividades. O jogador estava no Fulham, da Inglaterra.

Com a lesão de Kaio Jorge contra o Chile, essa é a quinta baixa do elenco do Brasil. Antes dele, Alex Sandro, do Flamengo, o volante Joelinton, do Newcastle, o lateral-direito Vanderson, do Monaco, e Matheus Cunha, do Manchester United também foram cortados.

LEIA TAMBÉM:

"Paquetá e Luiz Henrique celebram alegria de voltar a jogar pela Seleção"