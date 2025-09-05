DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 5 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo Mais um

Andreas Pereira é chamado para a Seleção Brasileira após novo corte

Ancelotti desconvoca Kaio Jorge devido a lesão muscular contra o Chile

Do Diário do Grande ABC
05/09/2025 | 15:07
Compartilhar notícia
Rafael Ribeiro/CBF
Rafael Ribeiro/CBF Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O meio-campista do Palmeiras, Andreas Pereira, foi convocado para a Seleção Brasileira, após corte, por lesão muscular, do atacante do Cruzeiro, Kaio Jorge. Chamado por Carlos Ancelotti, o recém-chegado no clube alviverde estará disponível para enfrentar a Bolívia na terça-feira (9), fora de casa, pela última rodada das eliminatórias.

Andreas chegou, na última terça-feira (2), no Palmeiras e já teve o primeiro contato com os companheiros do novo clube e realizou atividades. O jogador estava no Fulham, da Inglaterra. 

Com a lesão de Kaio Jorge contra o Chile, essa é a quinta baixa do elenco do Brasil. Antes dele, Alex Sandro, do Flamengo, o volante Joelinton, do Newcastle, o lateral-direito Vanderson, do Monaco, e Matheus Cunha, do Manchester United também foram cortados.

LEIA TAMBÉM:

"Paquetá e Luiz Henrique celebram alegria de voltar a jogar pela Seleção"

 


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.