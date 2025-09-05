Defesa Civil alerta para ventos fortes e frente fria no Grande ABC

As Defesas Civis de São Caetano e Santo André emitiram alertas nesta sexta-feira (5) em razão das mudanças climáticas que atingem o Grande ABC.



Em São Caetano, a previsão é de rajadas de vento de até 50 km/h ao longo do dia, acompanhadas de chuvas fracas em alguns pontos da cidade. A Defesa Civil orienta a população a redobrar a atenção e, em caso de emergência, acionar o serviço Smart Sanca pelo número 0800 7000 156.



Já em Santo André, os efeitos da frente fria que avança pelo Litoral devem ser sentidos entre a tarde desta sexta e o domingo (7). A cidade pode registrar temperaturas máximas de até 18°C e mínimas de 13°C, além de possibilidade de chuva.



A Defesa Civil andreense recomenda atenção especial a grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças e pessoas em situação de rua. A população também é orientada a não acender fogueiras nem improvisar aquecedores, práticas que oferecem riscos de incêndios e intoxicação. Em casos de emergência, os contatos são o 199 (Defesa Civil) e o 193 (Corpo de Bombeiros).