Um passeio no 7 de setembro. Reflexões e paradas cívicas. São Bernardo e São Caetano no Pacaembu. Roberto Simonsen e a feira de 1940. Há meio século, as Setecidades na rua...

O HERÓI DO DIA

“Entre a República desordeira e a Monarquia absoluta, o meio-termo, o império constitucional, sob o sopro de um Bragança ambicioso e entusiasta, cujo concurso conquistou com a fascinação do seu primoroso talento, José Bonifácio”.

Cf. PP (Paulo Rangel Pestana), “O Estado de S. Paulo”, 7-9-1905.

Em 1905, a parada de Sete de Setembro foi realizada no bairro da Luz, com o desfile de 1.500 homens da força policial.

CAXIAS E O IPIRANGA

“São Paulo, que vai erguer ao Duque de Caxias monumento condigno, possui no Ipiranga, com o da Independência, um dos mais completos monumentos do País”.

Cf. “O Estado de S. Paulo”, Notas e Informações, 7-9-1940.

Em 1940, o desfile da Independência foi na Avenida São João. E o rádio mostrou a sua força, com programas sobre a data nas principais emissoras.

Uma grande feira industrial foi aberta no Parque Antarctica, iniciativa da Fiesp, então presidida por Roberto Simonsen, executivo maior da Cerâmica São Caetano.

À FORÇA

“A Independência somente nas Forças Armadas encontra a garantia suprema. Sem o patriotismo de que elas vivem armadas, essa Independência já estaria sacrificada”.

Cf. “O Estado de S. Paulo”, Notas e Informações, 7-9-1955.

Naquele ano, 20 mil homens das Forças Armadas desfilaram no Anhangabaú.

Houve demonstração de ginástica coletiva no Estádio do Pacaembu. Participaram jovens colegiais, inclusive de São Bernardo e São Caetano.

No Ipiranga, o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo mandava celebrar missa no Panteão do Monumento em memória de Dona Leopoldina, a primeira imperatriz do Brasil.

Aberta à visitação a Casa do Grito, nos jardins do Museu Paulista, recém-restaurada.

Em Santo André, o Rotary realizou reunião-jantar dedicado ao Dia da Pátria.

GRANDE ABC

Em 1975, as sete cidades organizaram festividades dedicadas ao Dia da Pátria.

Em Santo André, o Desfile da Independência percorreu toda a Avenida Perimetral, entre o Paço e a estátua dos Imigrantes.

Em São Bernardo, as cerimônias foram realizadas no Altar da Pátria, montado no Paço.

Em São Caetano, desfile na Avenida Tijucuçu.

Em Diadema, o desfile percorreu a Avenida Antonio Piranga, até a Praça Castelo Branco.

Em Mauá, realizou-se a I Prova Ciclística.

Ribeirão Pires organizou desfile nas ruas centrais.

Rio Grande da Serra entregou certificados aos alunos do MOBRAL (Movimento Brasileiro de Alfabetização), programa criado pelo regime militar em 1967 e extinto em 1985, substituído pelo MOVA (Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos).

NAQUELES ANOS 70...

...os desfiles da Independência eram realizados na Avenida Dom Pedro II, em Santo André.

A professora e memorialista Roseli Dias Ortigoso descobriu a foto que ilustra “Memória” neste feriado.

“Não tenho a identidade das meninas. Essa foto foi encontrada durante minhas pesquisas para compor a história do 2º Grupo Escolar. O material encontra-se no museu”, explica Roseli.

O 2º GRUPO

Professora Roseli encontrou a foto em 1997, quando escreveu a história da Escola Professor Gabriel Oscar de Azevedo Antunes, nome dado ao 2º Grupo de Santo André em 1945.

Entre agosto e outubro de 1932, em seu primeiro ano de funcionamento, a escola serviu de alojamento para as tropas revolucionários e armazenamento de material bélico.

O grupo ocupa desde 1968 o atual endereço, à Rua Duque de Caxias, 75.

Crédito da foto 1 – Acervo: Museu de Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa

QUEM SÃO ELAS? Desfile da Independência na Avenida Dom Pedro II na década de 1970: a flâmula foi criada pelo professor Rudney Padilha, em 1971, com base em desenho do aluno Marco Antonio Stocco de Camargo Neves, filho da professora Alzira Stocco, fundadora do Colégio Stocco

Festa da Boa Viagem

São Bernardo

E o bispo virá. Neste domingo, dom Pedro Cipollini presidirá a celebração eucarística de recepção à santinha a ser conduzida, em andor todo enfeitado, na Procissão dos Carroceiros, desde a Paróquia Santa Maria, no Demarchi.

A procissão começará às 8h. Caminhada de seis quilômetros. Chegará às 10h. E durante todo o dia o Largo da Matriz da Boa Viagem se transformará numa grande festa, como nos velhos tempos.

São Bernardo manterá viva a sua festa maior.

Crédito da foto 2 – Projeto Memória

FÉ E ESPERANÇA. Nelson Demarchi na Procissão dos Carroceiros de 6 de setembro de 2015: dez anos depois, a mesma disposição

EM 7 DE SETEMBRO DE...

1895 - Museu Paulista inaugurado no bairro do Ipiranga, em São Paulo.

1905 – Portsmouth, Inglaterra – Assinado o tratado de paz entre a Rússia e o Japão.

A Rússia recebia bem o acordo, setores japoneses protestavam: “Vencedor na guerra, o Japão foi vencido na conferência de Portsmouth”.

1945 - São Bernardo homenageava 11 pracinhas da cidade, convocados pela da Força Expedicionária Brasileira e que participaram, na Itália, da II Grande Guerra Mundial:

Marceneiro Orlando Gastaldo.

Industrial de móveis Ramiro Stangorlini.

Benedito Pedroso (que morava na rua Marechal Deodoro).

Giovani Batistini (que trabalhava em fábrica de móveis).

Rolando Bonini (o Rolim, também operário de móveis e goleiro do Esporte Clube São Bernardo).

Marceneiro Luiz Foganholi.

Marceneiro Alexandre Margonari.

Mecânico Luiz Antonio Angeli (o Gijão).

Oleiro Olinto Demarchi;

José Cardoso Siqueira (também de fábrica de móveis).

João Antonio da Luz, descendente de antigas famílias brasileiras dos tempos da Borda do Campo.

1955 – No Campeonato Paulista de Bochas, a boa participação da região: o clube da GM estava em primeiro lugar e São Caetano em quarto.

No futebol, o São Bento, de São Caetano, viajava para Lins e era goleado: 5 a 2 para o Linense.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Aniversariam em 7 de setembro: Aiuaba e Pindoretama (CE), Bicas, Cataguases, Coromandei, Ibiá, Ibiraci, Ipanema, Itabirito, Itanhandu, Luz, Manga, Matias Barbosa, Mesquita, Miraí e Teófilo Otoni (MG), Jaú do Tocantins (TO) e Sapucaia (RJ).

HOJE

Dia da Pátria e Independência do Brasil (203º aniversário)

Dia do Grito dos Excluídos

23º Domingo do Tempo Comum

7 de setembro

“Quem não renuncia a todos os seus bens, não pode ser meu discípulo”.

Lucas, 14,25-33.

Hoje é dia de Santa Regina