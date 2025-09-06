Raízes 70 Coopacesso 10. Grande ABC renovando. Novas memórias. Fôlego à poesia. A Independência no IHGSP.

E a editora Coopacesso, de Santo André, organiza sarau comemorativo aos seus primeiros dez anos de atuação, com destaque na formação de novos poetas e literatos de uma forma geral.

São duas conquistas. No caso de “Raízes”, vitória dos memorialistas, aplauso ao poder público. Quantas administrações municipais passaram, filosofias diferenciadas, e a revista não deixou de circular, enriquecendo a memória são-caetanense.

A EDITORA

Já a Coopacesso, dirigida por nomes como os dos escritores Jerônimo de Almeida Neto e Leonardo Campos, formou uma bibliográfica maravilhosa, recheada de composições escritas por gente do Grande ABC.

“Memória” tem procurado destacar esses nomes, em aberturas da página. Estamos longe de atingir todos eles. Prosseguimos.

Neste décimo aniversário da editora, o poema “Fidelidade precursora”, de Marcos Antônio Cardoso, integrante do volume 2 de “Poemas da Cidade”, dedicado a Santo André, “forja ardente de amor e trabalho” (Coopacesso, 2015).

Escreve Marcos, natural de Valentim Gentil (SP) e técnico em logística e contabilidade: “Na forja ardente, um lugar que se amaria; uma livre terra, já querida surgiria; mal sabiam no que ela se tornaria; a semear por ali a vida que existiria”.

Os poetas amam essa terra bendita.

A REVISTA

“Memória” não tem ainda em mãos o número 70 de “Raízes”. Só o PDF. Show da editora Paula Fiorotti e da historiadora Cristina Toledo de Carvalho (nova editora). Primeira obra da nova presidente da Pró-Memória, Marisa Catalão Campozana. Seja benvinda.

112 páginas maravilhosas. O que destacar? Ficamos com a reportagem do professor Marco Mandarino, que fez a gentileza de nos enviar o PDF.

Mandarino escreve sobre as origens do Colégio Técnico Industrial Jorge Street, de São Caetano: “A inauguração oficial deu-se às 20h do dia 20 de maio de 1975”.

E mais uma data passa a compor a linha do tempo de São Caetano.

A INDEPENDÊNCIA

Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo realiza neste sábado, a partir das 10h, sessão solene em comemoração aos 203 anos da Independência do Brasil.

Local: auditório Afonso de Freitas, no Instituto, à Rua Benjamin Constant, 158, 1º andar, Capital.

Saudação do presidente João Tomás do Amaral – no seu retorno de Portugal - e palestra do professor Jorge Pimentel Citra,

Lançamento do livro “Fronteiras entre História e outras Ciências Humanas”. Organizadores: Fernando Santos da Silva, Vanessa Zinderski Guirado e Vitor Henrique Santos da Silva.

CONVITE – Neste sábado (6), às 15h, a Coopacesso faz a festa dos seus dez anos. Local: Casa da Palavra, ao lado da Catedral do Carmo, coração de Santo André.

RAÍZES. 75 Anos de história, natureza e cidadania: o legado do Grupo Escoteiro São Francisco de Assis

NAS ONDAS DO RÁDIO

Zé da Zilda.

Zilda do Zé.

“As águas vão rolar”

Texto: Milton Parron

“As águas vão rolar. Garrafa cheia eu não quero ver sobrar. Eu passo a mão na saca, saca, saca rolha. E bebo até me afogar. Deixa as águas rolar.”

Composição: Waldir Machado, Zé da Zilda e Zilda do Zé.

No dia 10 de outubro de 1954, aos 46 anos, faleceu o cantor e compositor José Gonçalves, um dos fundadores da Escola de Samba da Mangueira. Zilda Gonçalves, sua esposa, que formava com ele a dupla Zé da Zilda e Zilda do Zé deu continuidade à carreira, porém, cantando solo.

Os dois foram responsáveis por muitos sucessos gravados nas décadas de 40 e 50 destacando-se, “Levanta José”, “Um calo de estimação”, “Saca-rolha” (que arrasou no Carnaval de 1954), “Ressaca” (que repetiu no Carnaval de 55 o mesmo êxito de “Saca-rolha”).

No programa Memória desta semana, apresentamos uma longa e emocionante entrevista realizada em 1982 com Zilda do Zé. Ela revive muitas histórias de bastidores da MPB e canta sucessos que emplacou com o marido.

Em 2002, aos 82 anos, Zilda partiu ao encontro de Zé.

Memória - Produção e apresentação: Milton Parron. Rádio Bandeirantes em 86.3 e 90.9. Hoje, às 22h; amanhã, às 7h; sexta-feira, às 23h. Disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple Podcast.

Festa da Boa Viagem

São Bernardo

Novenas na Matriz e no Demarchi, no aguardo da Procissão dos Carroceiros, que virá amanhã, dia 7.

Hoje, na basílica da Matriz, às 16h, a presença do padre Douglas Colácio, da Paróquia São Geraldo Magela, de São Bernardo.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sábado, 6 de setembro de 1975 – Edição 2844

SANTO ANDRÉ – O prefeito Antonio Pezzolo assinava contrato para a construção do complexo viário do Guarará, destacando a abertura da via expressa “Santo André-Mauá”.

A obra fazia parte da Avenida Perimetral.

“Futuramente, essa avenida marginal ao Tamanduateí será chamada de Avenida ABC”, profetizava o prefeito.

FUTEBOL – Anunciadas as estreias de Serginho e Arlindo, ex-Saad, de São Caetano, pelo São Paulo, no Maracanã, contra a Seleção Brasileira de Amadores.

EM 6 DE SETEMBRO DE...

1865 - Trem que fazia a primeira viagem experimental entre São Paulo e Santos acidenta-se entre as estações Luz e Brás. Uma pessoa morre e outras ficam feridas.

1905 – Do correspondente do Estadão em Rio Grande (da Serra): o lar do nosso amigo tenente Luiz Pereira acha-se iluminado com a presença de uma interessante menina que receberá na pia batismal o nome de Laura.

1940 – Circo dos Anões cumpria sua última semana em São Paulo, no bairro de Santana.

Tito Schipa apresentava-se em São Paulo. Promovia o lançamento do filme “Terra de Fogo”, no Cine Universo, bairro do Brás, com transmissão pela Rádio São Paulo.

1950 - Com a exibição do filme “Aquele beijo à meia-noite”, era inaugurado o Cine Tangará, em Santo André, iniciativa da família Magini.

Fundada a Sociedade Esportiva Gisela, em São Caetano.

1955 – Pelo Campeonato Paulista, vitória do São Bento, de São Caetano, por 1 a 0 frente ao XV-Piracicaba, gol de Simão.

Formou o São Bento com Arlindo; Pascoal e Lamparina; Clovis, Savério e Diogo; Zé Carlos, Bota, Geraldo, Chuna e Simão.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Boituva (1937) e Ribeirão Branco (1892).

E mais: Aramari (BA), Belém e Bernardino Batista (PB), Lambari D’Oeste (MT), Messias (AL), Olinda Nova do Maranhão (MA) e Uruçuí (PI).

HOJE

Dia do Alfaiate

Dia do Barbeiro

São Zacarias

6 de setembro

O nome Zacarias significa “o Senhor lembra”. Ele foi um profeta do Reino de Judá no segundo ano do reinado do Rei Dario em 520 a.C.

Ilustração: Diocese de Itapipoca (Ceará)