Idoso morre atropelado por van escolar em São Bernardo

Um homem de 69 anos morreu após ser atropelado por uma van escolar na tarde de quinta-feira (4), na Rua Bueno Viléla, em São Bernardo.

Segundo a Polícia Militar, o motorista manobrava o veículo em marcha à ré quando atingiu a vítima, que estava atrás da van. O motorista acionou o Samu, mas a equipe médica constatou o óbito no local.

A área foi preservada até a chegada da perícia. O caso foi registrado no 1° DP de São Bernardo como homicídio culposo na direção de veículo automotor, e a Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.

