DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 5 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Atropelamento

Idoso morre atropelado por van escolar em São Bernardo

Motorista de van atingiu idoso em marcha à ré; vítima morreu no local

Leticia Generali
 Especial para o Diário
05/09/2025 | 13:10
Compartilhar notícia
FOTO: Street View/Reprodução
FOTO: Street View/Reprodução Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Um homem de 69 anos morreu após ser atropelado por uma van escolar na tarde de quinta-feira (4), na Rua Bueno Viléla, em São Bernardo.

Segundo a Polícia Militar, o motorista manobrava o veículo em marcha à ré quando atingiu a vítima, que estava atrás da van. O motorista acionou o Samu, mas a equipe médica constatou o óbito no local.

A área foi preservada até a chegada da perícia. O caso foi registrado no 1° DP de São Bernardo como homicídio culposo na direção de veículo automotor, e a Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.

LEIA TAMBÉM:

Professor da USCS e da Fatec é morto em assalto na Avenida Almirante Delamare


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.