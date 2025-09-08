João Bidu: previsões dos signos do horóscopo nesta segunda-feira (8)

O que os astros reservam para você hoje, segunda-feira (8)? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Sua intuição está em alta, abrindo portas para oportunidades na carreira. Use a energia da Lua no seu signo para alcançar seus objetivos. No amor, a iniciativa ou a valorização do diálogo e companheirismo podem fazer a diferença hoje.

Cor: AZUL-ROYAL

Palpite: 16, 38, 11

Inicie a segunda com produtividade e saia da zona de conforto! Apesar de um pequeno desafio à tarde, confie na sua intuição e seja surpreendido positivamente, até na vida financeira. Repense estratégias amorosas à noite. Avalie seu relacionamento com o par.

Cor: ROSA

Palpite: 04, 22, 06

Inicie a semana com muito gás no trabalho, utilizando as energias positivas a seu favor. Tarefas em parceria serão mais fáceis a tarde com a Lua em Áries. À noite, divirta-se com amigos e alimente o romance, descobrindo novas afinidades.

Cor: AZUL-ESVERDEADO

Palpite: 13, 14, 40

Segunda-feira é dia de brilhar! Foque nos estudos e troque conhecimentos. Não se preocupe tanto com a opinião alheia, sua dedicação construirá seu caminho no trabalho. No amor, se prepare para um romance sólido e vire a cabeça daquele crush requisitado!

Cor: PRETO

Palpite: 17, 08, 33

Comece a semana banindo maus hábitos e adotando rotinas saudáveis. Use a energia positiva para planejar e adiantar tarefas. A tarde será mais descontraída, perfeita para colaborar com colegas. Um crush distante pode surgir, enquanto o amor exige otimismo.

Cor: CINZA

Palpite: 24, 51, 42

Comece a semana investindo nos relacionamentos. No trabalho, a cooperação está em alta, e à tarde, aposte em mudanças positivas e cuidados com a saúde. No romance, a paixão está em alta, então é hora de apostar na sedução e curtir momentos incríveis.

Cor: PINK

Palpite: 23, 32, 40

LEIA TAMBÉM:

Astrologia na rotina de estudos: dicas para cada signo render mais



Foque em suas tarefas hoje, elas se resolverão rapidamente! Aproveite as energias positivas para fortalecer parcerias e aproximar-se de pessoas com ideias semelhantes. À noite, seja romântico e mostre ao seu parceiro o quão importante é o seu relacionamento.

Cor: AZUL-CLARO

Palpite: 02, 11, 56

A sorte vai sorrir para você, trazendo até uma chance de sucesso em jogos. Aposte em suas habilidades práticas ao lidar com assuntos cotidianos e saúde. Seu empenho será notado no trabalho. Paquera? Bom momento! E, se já achou seu amor, mostre seu carinho.

Cor: VIOLETA

Palpite: 26, 17, 15

Hoje é o dia para resolver assuntos de casa e família com facilidade. A Lua favorece trabalhos criativos e contato com público. Aproveite o tempo livre para diversão e romantismo com o par. Seu charme estará em alta, fale sobre seus sentimentos!

Cor: AZUL-MARINHO

Palpite: 06, 53, 44

Inicie a semana aberto à comunicação e preparado para trabalhar duro. Mesmo tarefas chatas podem render frutos! A noite promete uma boa companhia familiar e um momento aconchegante com o amado. Solteiro? Considere reconciliar com um ex.

Cor: SALMÃO

Palpite: 43, 46, 27

Segunda-feira promete ser próspera! Concentre-se no trabalho para melhores ganhos, até aqueles inesperados. Comunicação é a chave hoje e pode haver até uma viagem rápida! Prepare-se para um possível novo amor. Deixe a leveza e o romantismo preencherem sua vida amorosa!

Cor: CEREJA

Palpite: 25, 16, 27

Inicie a semana com energia dedicada a projetos pessoais e oportunidades lucrativas. A Lua em Áries favorece o brilho em seu serviço e planejamento financeiro. Use seu carisma para surpresas na paquera, e lembre-se: confiança é maior que ciúme no romance.

Cor: VERDE

Palpite: 33, 31, 14