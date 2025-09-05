Clássicos do samba embalam show de Xande de Pilares na Audio

Um dos maiores nomes do samba nacional, Xande de Pilares se apresenta em São Paulo com um espetáculo que promete emocionar e contagiar do início ao fim. A apresentação, organizada pela Audio, casa de shows referência na zona oeste da capital, reúne no repertório sucessos consagrados como Tá Escrito, Deixa Acontecer e Clareou, além de composições inéditas que reforçam a autenticidade e a força musical do artista.



Com uma trajetória sólida marcada por prêmios, colaborações de peso e músicas que se tornaram hinos do gênero, Xande reafirma seu lugar como um dos grandes embaixadores do samba brasileiro. O novo show traz uma releitura de clássicos com arranjos renovados, mantendo a energia contagiante que caracteriza suas apresentações.



“Esse show na Audio é um presente para meus fãs de São Paulo. Foi pensado com muito carinho para relembrar os momentos mais marcantes da minha carreira. São músicas que fazem parte da minha história e da vida de muita gente. É sempre uma alegria dividir essa energia com o público”, afirma Xande.



A produção do espetáculo impressiona, com cenário imponente, iluminação de última geração e banda formada por músicos de excelência, garantindo uma experiência artística de alto nível.



Serviço – Xande de Pilares Cantando Seus Sucessos



Data: 12 de setembro (sexta-feira)



Horário: 20h



Local: Audio – Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, São Paulo



Ingressos: Ticket360