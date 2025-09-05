DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 5 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo Em São Paulo

Clássicos do samba embalam show de Xande de Pilares na Audio

Com uma trajetória sólida marcada por prêmios, colaborações de peso e músicas que se tornaram hinos do gênero, Xande reafirma seu lugar como um dos grandes embaixadores do samba brasileiro

Natasha Werneck
05/09/2025 | 12:55
Compartilhar notícia
FOTO: Redes sociais
FOTO: Redes sociais Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Um dos maiores nomes do samba nacional, Xande de Pilares se apresenta em São Paulo com um espetáculo que promete emocionar e contagiar do início ao fim. A apresentação, organizada pela Audio, casa de shows referência na zona oeste da capital, reúne no repertório sucessos consagrados como Tá Escrito, Deixa Acontecer e Clareou, além de composições inéditas que reforçam a autenticidade e a força musical do artista.

Com uma trajetória sólida marcada por prêmios, colaborações de peso e músicas que se tornaram hinos do gênero, Xande reafirma seu lugar como um dos grandes embaixadores do samba brasileiro. O novo show traz uma releitura de clássicos com arranjos renovados, mantendo a energia contagiante que caracteriza suas apresentações.

“Esse show na Audio é um presente para meus fãs de São Paulo. Foi pensado com muito carinho para relembrar os momentos mais marcantes da minha carreira. São músicas que fazem parte da minha história e da vida de muita gente. É sempre uma alegria dividir essa energia com o público”, afirma Xande.

A produção do espetáculo impressiona, com cenário imponente, iluminação de última geração e banda formada por músicos de excelência, garantindo uma experiência artística de alto nível.

Serviço – Xande de Pilares Cantando Seus Sucessos

Data: 12 de setembro (sexta-feira)

Horário: 20h

Local: Audio – Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, São Paulo

Ingressos: Ticket360


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.