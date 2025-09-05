Sorrisos. Histórias contadas. Nada disso escondeu uma emoção. A de Maria Claudia Ferreira... ...ao visitar a Sala Diário do Grande ABC.

TRISTEZA

“Ontem (27 de outubro de 2022) fiquei muito triste quando pedi para acessar o acervo que é uma riqueza. Tem jornais desde 1969. Infelizmente não dão a importância que o acervo tem. Veja as fotos”, denunciava Maria Cláudia.

O flagrante foi observado por Claudia na Biblioteca Distrital Cecília Meirelles, no Parque das Nações, onde jaziam coleções do Diário, empoeiradas, mal acondicionadas em caixas de papelão e/ou fora delas.

“Memória” acolheu a denúncia. E os anos foram passando: 2022, 2023, 2024.

Em 8 de abril de 2025, enfim, a boa nova: este acervo de exemplares do Diário do Grande ABC retornava de onde não deveria ter saído, a Biblioteca Nair Lacerda.

ALEGRIA

Melhor: a coleção ganhou uma sala própria, arejada, festivamente inaugurada em 8 de abril último pelo prefeito Gilvan Junior, ao lado do seu antecessor, Paulo Serra e da deputada Ana Carolina Serra durante a entrega da renovada Biblioteca Nair Lacerda, junto ao Centro Cívico do Paço de Santo André.

Por motivo de trabalho, Claudia não pôde participar. Em julho, pouco antes das férias da coluna, a visita e o grito contido da nossa historiadora/bloguista: “A Memória ganhou esta”.

Crédito da foto 1 – Projeto Memória

Crédito da foto 2 – Marta Guedes da Silva (bibliotecária)

FINAL FELIZ. 18 de julho de 2025, Sala Dgabc, Maria Claudia entre as coleções do jornal. Na entrada da biblioteca, Marco Moretto Netto (diretor de Cultura), Elaine Moraes de Albuquerque (arquiteta), Claudia e Augusto Coelho (fotógrafo e produtor cultural)

Ponte Preta, Neco e Luizinho

De volta ao Pacaembu

Memofut (Grupo Literatura e Memória do Futebol); e memofooter, para quem faz parte do Memofut.

Cf. expressão “memofooter” cunhada por José Roberto Fornazza, diretamente de Jundiahy.

Segue a agenda da 178ª Reunião do Memofut, a ser realizada neste sábado, 6 de setembro, no auditório Armando Nogueira do Museu do Futebol (Estádio do Pacaembu, Praça Charles Miller, s/nº).

8h30. Aquecimento, com café da manhã.

9h30. Comunicações iniciais, com Alexandre Andolpho (coordenador do Memofut).

9h45. “Associação Atlética Ponte Preta, 125 anos: uma história de glórias, paixão e resistência”, com Manoel Ribas Davila Jr, conselheiro nato do clube.

11h15. Intervalo para café e foto.

11h30. “Neco e Luizinho, dois ícones dos primeiros 50 anos do Corinthians”, com Maurício Sabará e Gustavo Longhi de Carvalho.

Familiares dos dois ídolos estarão presentes na reunião. Maurício e Gustavo, corintianíssimos.

13h. Encerramento.

Crédito das fotos 3 e 4 – Alexandre Andolpho (divulgação)

HISTORIADORES DO FUTEBOL. A foto oficial da reunião 177 do Memofut, em 2 de agosto; e a mesa com os memofooters Zeca Marques, Serginho Miranda Paz e Alexandre Andolpho!

NAS ONDAS DO RÁDIO

GRANDE ABC E VOCÊ

Dia da Pátria se aproxima. Bate o saudosismo.

Os desfiles cívico-militares, o hasteamento da Bandeira, a disciplina de Educação Moral e Cívica.

Certos conceitos do passado deveriam ser mantidos com vistas a um futuro mais humano e solidário.

Produção, apresentação e texto de abertura: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, a partir das 7h da manhã. Rádio ABC AM (1570) e FM (81.9).

QUINTA AVENIDA

Canções clássicas e populares, de uma discoteca única do produtor e apresentador andreense Ronaldo Benvenga. No ar nesta sexta-feira a partir das 12h, com reapresentação segunda-feira no mesmo horário.

Rádio 365 News (online): www.radio365.com.br/radio-365-news/

Festa da Boa Viagem

São Bernardo

Novenas na Matriz e no Demarchi, no aguardo da Procissão dos Carroceiros, que virá no domingo, dia 7.

Hoje, na basílica da Matriz, às 19h, a presença do padre Ronildo Vasconcelos de Oliveira, da Paróquia Imaculada Conceição Aparecida, de São Bernardo.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quinta-feira, 4 de setembro de 1975 – Edição 2842

MEDICINA – O médico Kose Horibe, de São Caetano, conquistava em Paris o maior prêmio em sua especialidade, cirurgia plástica, o Prêmio Georgie Arie.

A tese do Dr. Horibe: operação mamária pelo método lateral, considerada a de maior importância no VI Congresso Internacional de Cirurgia Plástica,

EM 5 DE SETEMBRO DE...

1930 – Prefeitura de São Bernardo dava prazo para a construção ou reparos de passeios (calçadas) na frente dos prédios situados em ruas onde houver guias.

NOTA – A intimação falava em guias, não em sarjetas ou pavimentação, mesmo porque as ruas mesmo centrais não possuíam esses melhoramentos.

Vias como a Oliveira Lima (Santo André), Marechal Deodoro (São Bernardo) e Manoel Coelho (São Caetano) eram de terra batida. A exceção parece ser um bom trecho da Rua (depois Avenida) Goiás, recém-asfaltada em função da chegada da americana GM.

1960 - Luciano Vicioni nasce na Rua 11 de Junho, na casa da avó Luzia Marzullo, em pleno centro histórico de Santo André.

Admitido no Diário como office-boy e distribuidor de jornais em 1975, João Colovatti o promove a laboratorista e Ricardo Hernandes a repórter-fotográfico. "O Ricardo me ensinou tudo", disse Luciano, hoje um dos principais repórteres-fotográficos da região.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Dois municípios aniversariam em 5 de setembro: Alagoa Nova (PB) e Porto União (SC).

HOJE

Dia da Amazônia

Dia Internacional da Mulher Indígena

Dia do Irmão

Dia Oficial da Farmácia.

São Bertino

5 de setembro

Monge alemão. Morreu na França, no ano 700, com mais de 100 anos, 60 dos quais à frente do mosteiro de Luxeuil, que hoje leva o seu nome.

Ilustração: O Santo Nosso de Cada Dia (blog)