Veja o obituário do Grande ABC deste dia 6 de setembro de 2025

SANTO ANDRÉ

Izabel Santiago Azedo, 95. Natural de Itápolis (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 1º de setembro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luzia de Deus Alexandre, 94. Natural de Anhumas (SP). Residia no Jardim Rina, em Santo André. Dia 1º de setembro. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Lourdes Panselli da Silva, 93. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Tecelã aposentada. Dia 1º de setembro. Memorial Jardim Santo André.

Neuza Ronzane Pesente Garcia, 92. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Dia 1º de setembro. Memorial Jardim Santo André.

Suguyama Takebo, 89. Natural de Cafelândia (SP). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 1º de setembro. Memorial Jardim Santo André.

Raimundo da Silva Soares, 88. Natural de São Raimundo Nonato (Piauí). Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 1º de setembro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Neide Luiz Alves Mendonça, 74. Natural de São Caetano. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 1º de setembro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Roberto Guariento, 73. Natural de Araras (SP). Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Dia 1º de setembro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ana Varella Kemer, 71. Natural de Francisco Beltrão (Paraná). Residia no bairro Silveira, em Santo André. Dia 1º de setembro. Memorial Jardim Santo André.

Aldo Theodoro, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Recreio, em Embu-Guaçu (SP). Dia 1º de setembro, em Santo André. Cemitério Municipal de Embu-Guaçu.

José Francisco da Silva, 67. Natural de Silveirânia (Minas Gerais). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 1º de setembro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lúcia Machado da Silva, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 1º de setembro, em Diadema. Cemitério da Saudade, em São Miguel Paulista, São Paulo, Capital.

SÃO BERNARDO

Vera Lúcia Badelato Carvalho, 76. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 1º de setembro, em Santo André. Jardim da Colina.

José Luiz Buzo, 74. Natural de Amparo (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 1º de dezembro. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Vitório da Silva, 92. Natural de Pirajuí (SP). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 1º de setembro. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Alberto Ventura, 78. Natural de São Caetano. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 1º de setembro. Cemitério das Lágrimas.

Márcio Ronaldo Mineli, 67. Natural de São Caetano. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Comerciante. Dia 1º de setembro, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Silvio Cesar Guariento, 51. Natural de São Caetano. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 1º de setembro. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Ricardo Fabreti Lima, 44. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Representante comercial. Dia 1º de setembro, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Hiromitu Karasudani, 96. Natural de Araçatuba (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 1º de setembro. Cemitério Congonhas, em São Paulo, Capital.

Valdeci Maria da Silva Xavier, 72. Natural de Jardim (Ceará). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 1º de setembro. Vale da Paz.

Edna de Sousa, 70. Natural de Jacareí (SP). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 1º de setembro. Cemitério Municipal de Diadema.

Roberto Santos da Mata, 47. Natural de Diadema. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 1º de setembro. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Edmundo Mendes Chaves, 81. Natural de Cândido Sales (Bahia). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 1º de setembro, em Santo André. Cemitério Santa Izabel, em Peruíbe (SP).

Dalva Maria Santos de Oliveira, 65. Natural de Mata Grande (Alagoas). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 1º de setembro, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Marli de Oliveira, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Alto da Boa Vista, em Mauá. Dia 1º de setembro, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Hermas Simões Roskosz, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Cecília, em São Paulo, Capital. Dia 1º de setembro, em Ribeirão Pires. Memorial Jardim Santo André.

Luzeni Silva de Elias, 60. Natural de Tanhaçu (Bahia). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Professora. Dia 1º de setembro, em Santo André. Cemitério São José.