Veja o obituário do Grande ABC deste dia 7 de setembro de 2025

SANTO ANDRÉ

Geny Marsulo de Oliveira, 86. Natural de Munhoz (Minas Gerais). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Pensionista. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Edvaldo Moreira de Souza, 82. Natural de Água Comprida (Minas Gerais). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 2, em Santo André. Cemitério Municipal de Uberaba (MG).

Benedito Rodrigues Fernandes, 75. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dalvio Luiz Cremon, 72. Natural de Santo André. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonia Aparecida Polato, 70. Natural de Terra Roxa (SP). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mery Sandy Urquizu, 53. Natural da Bolívia. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dinéia Danhez, 50. Natural de Santo André. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Atendente. Dia 2. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

SÃO BERNARDO

José Narcizo, 95. Natural de Faria Lemos (Minas Gerais). Residia no Jardim das Orquídeas, bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 2, em Santo André. Memorial Phoenix.

Maria Helena Carmesini Bortoto, 82. Natural de Dois Córregos (SP). Residia no bairro do Jaguaré, em São Paulo, Capital. Dia 2. Cemitério de Vila Euclides.

Osvaldo Cardoso Júnior, 50. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 2, em Diadema. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Irineu Martins, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 2. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

João Cardoso da Silva, 79. Natural de Macarani (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Francisco Ferreira da Silva, 69. Natural de Serra Caiada (Rio Grande do Norte). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Paulo Pereira, 70. Natural de Diogo de Vasconcelos (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Sueli Conceição dos Santos, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Eliene da Silva Vieira, 50. Natural de Serra Telhada (Pernambuco). Residia no Centro de Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Genivaldo de Jesus Conceição, 41. Natural de Jeremoabo (Bahia). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Orlando da Silva Alves, 40. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Thierry Ferreira Santos, 24. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Maria José Gomes de Lima, 89. Natural de Prata (Paraíba). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Pensionista. Dia 2, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

José Pereira da Silva Sobrinho, 68. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Valentina, em Ribeirão Pires. Dia 2. Cemitério São José.