Veja o obituário do Grande ABC deste dia 8 de setembro de 2025

SANTO ANDRÉ

Donato Revilla Castillo, 92. Natural de Cuba. Residia na Vila Apiaí, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hermes da Fonseca, 88. Natural de Paraguaçu (Minas Gerais). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 3. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Nelson Zanardo, 87. Natural de Laranjal Paulista (SP). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Maria Pereira Barbosa Paixão, 87. Natural de Curvelo (Minas Gerais). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cícero Joaquim de Oliveira, 86. Natural de Murici (Alagoas). Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Milton Motta Lima, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pedro Kowaliauskas, 82. Natural de Itaporanga (SP). Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 3. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria Arlete Garbin, 81. Natural de Santo André. Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 3. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Zulmira Maria Aggio, 79. Natural de Santo André. Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 3. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria de Lourdes de Araújo, 76. Natural de Conceição Aparecida (Minas Gerais). Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 3. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Mário Mitsuo Kanashiro, 75. Natural de Miracatu (SP). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

José Albertino de Paulo, 72. Natural de Monte Azul Paulista (SP). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida da Silva, 72. Natural de Caçapava (SP). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 3. Jardim da Colina.

Vanderlei Antonio de Almeida, 60. Natural de Santo André. Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Técnico de som. Dia 3. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Edson Fausto Queiroz, 57. Natural de São José dos Campos (SP). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Neurisvalda da Conceição Feitosa, 40. Natural de Petrolina (Pernambuco). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Matheus Soares da Silva, 28. Natural de Santo André. Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Autônomo. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO CAETANO

Antonio Torrezilhas Lopes, 93. Natural de São Paulo. Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 3. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Aparecida de Souza Alcon, 88. Natural de Campinas (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 3. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Alda Barone Nascimento, 85. Natural de Sales (SP). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 3. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Pereira da Silva, 72. Natural de Campina Grande (Paraíba). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 3, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

DIADEMA

Raul Polidorio, 84. Natural de Guararapes (SP). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

José Anselmo Maciel, 82. Natural de Ponte Nova (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Matilde Caldeira Nazaré, 69. Natural de Itacarambi (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 4, em Santo André. Crematório Eternos, em Santa Bárbara D’Oeste (SP).

Auro Inácio de Melo, 68. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

José Ribeiro Alves, 54. Natural de Pitanga (Paraná). Residia no Jardim Portinari, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Hélio Mulinari, 91. Natural de Santa Lúcia (SP). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 3, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Rogério de Sousa Jesus, 50. Natural de Mauá. Residia no Parque Bandeirantes, em Mauá. Dia 3, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Lucia Maria da Silva Neves, 41. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Auxiliar de enfermagem. Dia 3, em Santo André. Vale dos Pinheirais.