Veja o obituário do Grande ABC deste dia 5 de setembro de 2025

SANTO ANDRÉ

Laide Miguel de Andrade, 104. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alice Schoeps, 100. Natural de Itapira (SP). Residia na Vila Alpina, em Santo André. Dia 31. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Roger Brandão Gomes, 93. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 31. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Luiza Anibal da Silva, 92. Natural de Serra Negra (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 31. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Ruth de Neves Grec, 90. Natural de Tupaciguara (Minas Gerais). Residia no Jardim Santo André, em São Paulo, Capital. Dia 31. Memorial Jardim Santo André.

Sachiko Umehara, 86. Natural de Marília (SP). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 31, em Santo André. Cemitério São Sebastião, em Suzano (SP).

Antonio Orlandi, 80. Natural de Guararapes (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 31. Memorial Planalto.

Milton José de Almeida, 75. Natural de São Francisco (Minas Gerais). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 31. Memorial Jardim Santo André.

Maria Terezinha Neves de Assis, 71. Natural de Dracena (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Ferreira de Mattos, 68. Natural de Santo André. Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 31. Memorial Jardim Santo André.

Marlene Ferreira Alexandre, 63. Natural de Santo André. Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 31. Memorial Jardim Santo André.

Ana da Silva, 46. Natural de União dos Palmares (Alagoas). Residia no Jardim Nova América, em Suzano (SP). Auxiliar de cozinha. Dia 31, em Santo André. Cemitério Municipal São João Batista, em Suzano.

Jonatan Sanches, 36. Natural de Mauá. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Autônomo. Dia 31, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Kennedy Bessa Perassoli, 27. Natural de Mauá. Residia na Vila Progresso, em Santo André. Ajudante geral. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Maria das Neves Silva, 91. Natural de Campina Grande (Paraíba). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 31, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Rosa Fain Roque, 93. Natural de São Paulo. Residia em Itanhaém (SP). Dia 31. Cemitério de Vila Euclides.

Conceição Scudero Luzi, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Helena, em São Bernardo. Dia 31. Memorial Jardim Santo André.

José Pregentino de Sena, 80. Natural de São José da Laje (Alagoas). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 30. Cemitério de Vila Euclides.

Valdir Bernardo, 80. Natural de Santos (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Oliveira Carvalho, 78. Natural de Conceição do Canindé (Piauí). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 31. Jardim da Colina.

Antonio Martinez, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Imperial, em São Paulo, Capital. Dia 31, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

William Volney Tomáz da Silva, 66. Natural de Queluz (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 31, em Santo André. Memorial Planalto.

Giovanna Perin Pereira, 22. Natural de Santo André. Residia no Centro de Diadema. Dia 31. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Ana Maria Franco, 70. Natural de Vassouras (Rio de Janeiro). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 31. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Lacerda Leite, 80. Natural de Aguiar (Paraíba). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 31. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Domenico Ciancio, 67. Natural de São Paulo. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 31. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Claudio Alves Lima Junior, 40. Natural de São Paulo. Residia no bairro Cerâmica. Dia 31. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Maria Augusta dos Santos, 92. Natural de União dos Palmares (Alagoas). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Vale da Paz.

Ubaldino Pereira, 71. Natural de Seabra (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 31. Vale da Paz.

Maria do Socorro Batista, 62. Natural de São José da Tapera (Alagoas). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 31. Cemitério Municipal de São José da Tapera.

Francisco Fagner Brito da Silva, 42. Natural de Quixeramobim (Ceará). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 31. Memorial Jardim Santo André.

RIBEIRÃO PIRES

César Antonio Pellatti, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 31. Cemitério São José.