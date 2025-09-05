DGABC
Sexta-Feira, 5 de Setembro de 2025

Cultura & Lazer Titulo Neste fim de semana

1º Festival Medieval de Paranapiacaba: veja programação

Com cenários inspirados em castelos, vilas e tavernas, o público será transportado para a atmosfera medieval europeia e também para as tradições vikings e celtas

Natasha Werneck
05/09/2025 | 12:12
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


A charmosa vila inglesa de Paranapiacaba, em Santo André, vai se transformar em um verdadeiro cenário da Idade Média neste fim de semana. Nos dias 6 e 7 de setembro, das 10h às 19h, acontece a primeira edição do Medieval Paranapiacaba, festival que mistura história, cultura e entretenimento em uma experiência imersiva gratuita.

Com cenários inspirados em castelos, vilas e tavernas, o público será transportado para a atmosfera medieval europeia e também para as tradições vikings e celtas. A programação inclui shows de música folk e celta, danças temáticas, apresentações de esgrima, simulações de batalhas, arqueirismo e feira de produtos artesanais. Para completar a viagem no tempo, haverá gastronomia típica, cervejas artesanais e hidromel.

O evento acontece em diferentes espaços da parte baixa da Vila, como o Largo dos Padeiros, o Galpão da Bica (Palco Magia Beer), o Viradouro e o Cine Lyra. Entre as atrações musicais estão nomes conhecidos da cena folk, como Tuatha de Danann, Taberna Folk e Crisaor, além de performances de grupos de dança e combate histórico, como o Medieval Combat Brasil e o Ordo Draconis Belli.

Segundo a Subprefeitura de Paranapiacaba, a proposta é unir lazer, turismo e empreendedorismo em um formato inédito na região. A entrada é gratuita, mas os visitantes podem contribuir com a doação de alimentos não perecíveis, destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Santo André.

Programação

Música e shows ao vivo – Palco Magia Beer (Galpão da Bica):

Sábado – 6/9

- 12h – Varia Fortuna (@varia_fortuna)

- 14h – Crisaor (@crisaorfolk)

- 16h – Posers (@posersbr)

- 19h – Tuatha de Danann (@tuathaofficial)

Domingo – 7/9

- 10h30 – Sereia Luthien (@sereia.luthien)

- 12h – Narn (@narn.oficial)

- 14h30 – Terror Celta (@terrorcelta)

- 17h – Taberna Folk (@taberna.folk)

                •             Danças temáticas com: Celtic Raven, Sepulcral, Astarte, Projeto Relíkia, Patrícia Furlan, Núbia, Luz de Fogo e Grupo das Valquírias.

                •             Combates e vivências históricas:

Ordo Draconis Belli (vikings), Medieval Combat Brasil (combates medievais), Companhia Espada de Prata (demonstrações), Compagnia Di Marte (esgrima histórica), Shadowfax Medieval Art (swordplay), Arquearia Druida (arqueirismo e machado).

                •             Feira temática com artesanato, produtos exclusivos e vivências ancestrais.

                •             Área gastronômica com comidas típicas, cerveja artesanal e hidromel.

                •             Discotecagem temática durante os dois dias, com apresentação de palco do DJ Rodrigo Branco (@rodrigobrancodj).

Serviço

Medieval Paranapiacaba

Dias 6 e 7/9 (sábado e domingo)

Horário: 10h às 19h

Local: Parte Baixa da Vila

Entrada gratuita   


