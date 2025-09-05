DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 5 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo Mercado da bola

Palmeiras é o 41° clube que mais movimentou dinheiro no mundo

Outros quatro brasileiros estão entre os 100 times com mais transações financeiras em 2025

Do Diário do Grande ABC
05/09/2025 | 11:57
Compartilhar notícia
Reprodução
Reprodução Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Palmeiras foi o 41° clube que mais movimentou dinheiro em transações no mercado em 2025, com 205,4 milhões de euros entre compra e venda de jogadores. O estudo pelo CIES (Observatório do Futebol) mostrou os 100 times que mais mexeram nos cofres. Além do alviverde, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Atlético Mineiro aparecem na lista.

Entre os brasileiros, o Botafogo foi o mais bem colocado na 30° posição, com 228,3 milhões de euros, cerca de R$ 1,4 bilhões. Flamengo ficou com 66° (132,7 milhões de euros), Fluminense na 90° (76,8  milhões de euros) e Atlético Mineiro na 99° (71 milhões de euros).

A liderança ficou com o Liverpool, da Inglaterra, responsável por movimentar cerca de 754 milhões de euros em 2025. Entre os 100, os clubes europeus dominam 89 colocações. Outro time sul-americano a aparecer na lista é o River Plate, da Argentina, na 64° posição. 

LEIA TAMBÉM:


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.