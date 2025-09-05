Palmeiras é o 41° clube que mais movimentou dinheiro no mundo

O Palmeiras foi o 41° clube que mais movimentou dinheiro em transações no mercado em 2025, com 205,4 milhões de euros entre compra e venda de jogadores. O estudo pelo CIES (Observatório do Futebol) mostrou os 100 times que mais mexeram nos cofres. Além do alviverde, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Atlético Mineiro aparecem na lista.

Entre os brasileiros, o Botafogo foi o mais bem colocado na 30° posição, com 228,3 milhões de euros, cerca de R$ 1,4 bilhões. Flamengo ficou com 66° (132,7 milhões de euros), Fluminense na 90° (76,8 milhões de euros) e Atlético Mineiro na 99° (71 milhões de euros).

A liderança ficou com o Liverpool, da Inglaterra, responsável por movimentar cerca de 754 milhões de euros em 2025. Entre os 100, os clubes europeus dominam 89 colocações. Outro time sul-americano a aparecer na lista é o River Plate, da Argentina, na 64° posição.

