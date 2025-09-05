Cruzeiro lança 'Camisa de Gigantes' em tributo aos goleiros celestes

O Cruzeiro, em parceria com a adidas, apresentou nesta semana um uniforme especial que promete mexer com a memória e o coração da torcida. Batizado de “Camisa de Gigantes”, o novo manto presta homenagem aos goleiros que marcaram a história do clube estrelado e reforça a tradição celeste de formar arqueiros lendários.



O design chama a atenção: predominantemente prateado, o uniforme traz efeito degradê que escurece na parte inferior, detalhes em azul-marinho e um patch exclusivo que simboliza o tributo aos ídolos da posição. O modelo foi inspirado em camisas históricas do clube e contou com a participação do goleiro Cássio no processo de criação.



Além do multicampeão, os atuais defensores do Cruzeiro também vão representar a novidade em campo: Léo Aragão e Otávio no elenco masculino, e Camila Rodrigues, Taty Amaro e Leilane no time feminino.



Com promessa de virar objeto de desejo para colecionadores e torcedores, a “Camisa de Gigantes” já está disponível nas lojas oficiais do Cruzeiro, no site da adidas e em parceiros comerciais. Os preços variam entre R$ 349,99 (infantil) e R$ 399,99 (adulto).