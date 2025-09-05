Trump diz ter perdido Índia e Rússia para a China após evento em Pequim

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump fez uma postagem em suas redes sociais nesta sexta-feira (05), em que demonstrava sua opinião sobre o desfile militar que ocorreu esta semana em Pequim, organizado pelo presidente chinês, Xi Jinping, que teve a presença do presidente russo Vladimir Putin, do líder norte-coreano Kim Jong Un e do primeiro-ministro indiano Narendra Modi.

O encontro simboliza uma crescente união entre os poderes autoritários, o que contrasta com os interesses globais do presidente estadunidense.

Trump realizou um post na rede social Truth Social com a seguinte legenda, “parece que perdemos a Índia e a Rússia para a China, a mais profunda e sombria. Que tenham um futuro longo e próspero juntos!”, escreveu o presidente.

Apesar disso, a Índia ainda é um parceiro estratégico fundamental para os Estados Unidos, mesmo que Nova Deli (capital da Índia) não tenha se pronunciado em relação ao conflito entre Ucrânia e Rússia.

Os comentários de Trump foram feitos após o presidente ter dito em uma reunião de líderes mundiais feita na quinta-feira (04) que a Europa deveria parar de comprar petróleo russo e pressionar economicamente a China para tentar colocar um fim à guerra na Ucrânia, a postura tem sido criticada por parecer que o governo teria atribuído a responsabilidade de resolver o conflito sobre seus aliados.

Além do mais, Trump já havia feito uma outra postagem na terça-feira (02), quando imagens de Xi Jinping recebendo os líderes da Rússia e da Coreia do Norte no desfile militar em Pequim foram exibidas.

“Por favor, transmitam meus mais calorosos cumprimentos a Vladimir Putin e Kim Jong-un, enquanto vocês conspiram contra os Estados Unidos”, escreveu Trump em mensagem a Xi.



LEIA TAMBÉM: Brasil fecha acordo com Japão para exportar produtos de gordura animal

