Justin Bieber lança “Swag II” com 23 faixas inéditas nesta sexta-feira

Justin Bieber lançou nesta sexta-feira (5) o álbum Swag II, que chega como continuação de Swag, divulgado em julho deste ano. O novo trabalho conta com 23 músicas inéditas e foi anunciado pelo cantor em suas redes sociais com a mensagem: “Swag II, hoje à meia-noite”.

Assim como no projeto anterior, a divulgação seguiu uma estratégia de contagem regressiva “diferente”, com postagens que exibiam pontos turísticos ao redor do mundo - como no Canadá, Estados Unidos e França - refletindo o nome do álbum, além de prints de conversas de fãs pedindo pelo lançamento.

O disco foi dividido em duas partes, “disco 1” e “2”, somando 44 faixas ao todo, já que as músicas presentes em Swag também foram incluídas na tracklist. No total, a obra tem pouco mais de duas horas de duração.

LEIA TAMBÉM:

Justin Bieber compartilha clique raro do filho, Jack Blues