DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 5 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo Mundo da música

Justin Bieber lança “Swag II” com 23 faixas inéditas nesta sexta-feira

O álbum com pouco mais de duas horas de duração é uma continuação de Swag

Leticia Generali
 Especial para o Diário
05/09/2025 | 11:40
Compartilhar notícia
FOTO: Reprodução/Instagram
FOTO: Reprodução/Instagram Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Justin Bieber lançou nesta sexta-feira (5) o álbum Swag II, que chega como continuação de Swag, divulgado em julho deste ano. O novo trabalho conta com 23 músicas inéditas e foi anunciado pelo cantor em suas redes sociais com a mensagem: “Swag II, hoje à meia-noite”.

Assim como no projeto anterior, a divulgação seguiu uma estratégia de contagem regressiva “diferente”, com postagens que exibiam pontos turísticos ao redor do mundo - como no Canadá, Estados Unidos e França - refletindo o nome do álbum, além de prints de conversas de fãs pedindo pelo lançamento.

O disco foi dividido em duas partes, “disco 1” e “2”, somando 44 faixas ao todo, já que as músicas presentes em Swag também foram incluídas na tracklist. No total, a obra tem pouco mais de duas horas de duração.

LEIA TAMBÉM:

Justin Bieber compartilha clique raro do filho, Jack Blues


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.