A economia dos Estados Unidos criou 22 mil empregos em agosto, em termos líquidos, segundo relatório publicado nesta sexta-feira, 5, pelo Departamento do Trabalho do país. Analistas consultados pelo Projeções Broadcast esperavam criação de 0 a 104 mil vagas, com mediana de 76 mil. O relatório, também conhecido como payroll, é a principal métrica do mercado de trabalho dos EUA.
