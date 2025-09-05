Tony Ramos e Glória Pires encerram filmagens de 'Se Eu Fosse Você 3' no Rio

O casal mais famoso das comédias brasileiras está de volta às telonas. As gravações de Se Eu Fosse Você 3 foram concluídas no Rio de Janeiro, reunindo novamente Tony Ramos e Glória Pires como Cláudio e Helena, personagens que marcaram gerações e conquistaram milhões de espectadores.



A nova sequência mostra o casal em uma fase madura, duas décadas após a última troca de corpos. Agora, a história ganha um tempero extra com a participação de Cleo Pires, no papel de Bia, filha do casal, e Rafael Infante, que interpreta Aquiles, seu marido. O quarteto será o centro de mais uma reviravolta inusitada, quando o improvável acontece e um novo “troca-troca” ameaça a tranquilidade da família.



Com direção de Anita Barbosa (Matches, Amor.com) e roteiro de Leandro Santos, o longa tem supervisão artística de Daniel Filho, criador da franquia original. O elenco também conta com Valentina Daniel, Paulo Rocha, Yohama Eshima, Dan Ferreira e Rosi Campos.



Produzido pela Total International em parceria com a The Walt Disney Company, o filme estreia exclusivamente nos cinemas em breve e promete repetir o sucesso estrondoso dos dois primeiros capítulos da saga.