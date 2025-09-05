Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 5 de setembro de 2025

Tarcísio e o indulto – 1

‘Tarcísio de Freitas traz verba e solta o verbo’ (Primeira Página, dia 30). O Diário, de forma exclusiva, entrevistou o governador Tarcísio de Freitas, com repercussão nacional nas mídias e na política. O jornal vem exercendo um papel de destaque. A principal voz da nossa região com 2,7 milhões de habitantes. O governador percebeu a força deste veículo, com visitas pontuais nas cidades e sede do Diário. Volto a reafirmar a combatividade e o compromisso do nosso matutino. O mesmo não acontece com a classe política, por ora, nos representando. Parabenizo os jornalistas e o editorial, com o furo de reportagem. O governador declarou que não confia em nossa Justiça, paradoxalmente vem se submetendo aos devaneios e utopia da família do réu. Pelo andar da carruagem, Lula vai repetir a frase de Mário Jorge Lobo Zagalo, saudoso técnico da Seleção Brasileira, pela quarta vez: ‘vocês vão ter que me engolir’.

Ronaldo Duran - Santo André





Tarcísio e o indulto – 2

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), está muito bem retratado no editorial do Estadão (3/9) com título ‘As escolhas de Tarcísio’, como aquele que “esquece sua obrigação, como governador e eventual postulante à Presidência, de preservar as instituições democráticas”. Uma dura e pertinente crítica. O governador, em entrevista ao Diário, afirmou que, se eleito em 2026, seu primeiro ato será conceder indulto a Jair Bolsonaro, que seguramente, neste julgamento em curso no STF (Supremo Tribunal Federal), será condenado por até 43 anos de prisão pelo seu macabro plano de tentativa de golpe de Estado. Tudo por sua idolatria a um anarquista, que, infelizmente, foi presidente do Brasil, Tarcísio também disse não confiar na Justiça que julga Bolsonaro. Ora, com essa retórica de quem não tem compromisso institucional com a Nação, Tarcísio não somente afronta o povo brasileiro que sempre repudiou regimes ditatoriais, mas também mostra desprezo pela história republicana do Estado que governa. Bravamente São Paulo lutou pelo Estado de Direito contra o governo autoritário de Getúlio Vargas, como ocorreu na histórica Revolução Constitucionalista de 1932. Se respeitasse no mínimo essa história e a vocação democrática de paulistas e paulistanos, jamais estaria de cócoras para um anarquista e golpista como Jair Bolsonaro, como, infelizmente, também está boa parte dos membros do Congresso, que arrotam por anistia a desonrados brasileiros.





Paulo Panossian - São Carlos (SP)





Independência

Neste dia 7 de setembro comemoramos a Independência do Brasil do Império Português, que aconteceu em 1822 por obra de Dom Pedro I às margens das águas do Rio Ipiranga, em São Paulo. Porém, nos dias de hoje, precisamos gritar nossa independência das facções criminosas, dos preconceitos, das propinas, das impunidades, das intolerâncias religiosas, dos politiqueiros e das suas politicagens. Precisamos bradar urgentemente contra as crianças que se encontram fora das escolas, as crianças e famílias que vivem abaixo da linha da pobreza, contra os pedófilos e a favor de suas vítimas indefesas e inocentes. Enfim precisamos de dependência de todas as ações, atos e fatos que nos fazem brasileiros do Brasil independente.





Cecél Garcia - Santo André





Banco Central

‘Haddad diz ver com preocupação projeto para Congresso demitir diretores do BC’ (www.dgabc.com.br). Será que este Congresso, ao propor mudar a lei de autonomia e independência do Banco Central, permitindo que eles destituam presidentes e diretores da instituição, pensam que somos todos néscios que não sabemos o que está por trás? Fora todos os partidos que apoiam esta excrescência!

Tania Tavares - Capital





Samu

Distante de proselitismo político ao governo federal mas, relatando um evento digno de nota. Hoje fiquei muito feliz e emocionado por encontrar uma viatura nova do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em serviço na nova base de Guanhães, região Leste de Minas Gerais. Esse serviço básico e essencial só era oferecido bem distante daqui e até então um sonho impossível. Desejamos vida longa a esse Samu e esperamos que funcione com excelência e por muitos anos.

Daniel Marques - Virginópolis (MG)