Voz regional no Senado

O Grande ABC reúne 2,15 milhões de eleitores, número suficiente para influenciar qualquer disputa majoritária em São Paulo. Mesmo assim, segue com participação tímida nas esferas de poder: apenas três deputados federais, entre 70, e dez estaduais, entre 94. A baixa presença em Brasília e na Assembleia Legislativa não corresponde ao peso econômico e social do bloco. Em 2026, além de presidente, governador e deputados, duas vagas no Senado estarão em jogo. Trata-se de oportunidade rara para que os moradores das sete cidades aptos a votar se organizem em torno de projeto político que garanta, pela primeira vez na história republicana, a eleição de um senador oriundo da região.

A percepção de que o voto ao Senado tem menor relevância contribui para a pouca representatividade regional na Casa. O deputado federal Alex Manente (Cidadania) recorda que, por não haver proporcionalidade, Estados populosos como São Paulo já partem em desvantagem: são apenas três cadeiras, assim como o Acre, que possui menos de um milhão de habitantes. Essa limitação estrutural exige ainda mais atenção dos eleitores. Quando se menospreza a escolha, abre-se espaço para representantes distantes das demandas produtivas e sociais do território. Para o Grande ABC, polo industrial e logístico, o Senado poderia funcionar como instância de defesa de interesses específicos.

Mas isso depende de engajamento do eleitorado regional. A ausência de um senador comprometido com pautas de seu interesse faz com que o Grande ABC perca capacidade de interferir em debates estratégicos, como políticas para a indústria, infraestrutura e mobilidade. Nas eleições do próximo ano, a região deve refletir sobre a possibilidade de unir forças em torno de candidatura própria. O voto à chamada Câmara Alta, válido por oito anos, projeta vozes no cenário nacional por longo período. Se o eleitorado das sete cidades valorizar essa escolha, poderá assegurar representação que amplifique a relevância política do território e torne mais equilibrada a presença paulista no Congresso Nacional.