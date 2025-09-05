Carteira do docente pode beneficiar 17 mil profissionais no Grande ABC

A partir de outubro, pelo menos 17.685 professores do Grande ABC poderão solicitar a CNDB (Carteira Nacional do Docente no Brasil), documento que garante acesso facilitado a descontos e benefícios em todo o País. Desse total, 9.489 atuam na rede pública municipal, enquanto 1.555 são vinculados a instituições de ensino superior da região, sendo 809 da UFABC (Universidade Federal do ABC) e 650 da USCS (Universidade Municipal de São Caetano).

O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana, na última segunda-feira (1°), após a aprovação em regime de urgência do PL (Projeto de Lei) número 41/2025, votado na Câmara dos Deputados no dia 19 de agosto.

A CNDB será emitida pelo MEC (Ministério da Educação), com validade em todo o território nacional. O documento é exclusivo para professores da rede pública e privada, em todos os níveis federativos, municipal, estadual e federal.

Entre os benefícios oferecidos estão descontos em eventos culturais, como cinema, teatro e shows, além de 15% de abatimento em diárias de hotéis credenciados. O MEC também anunciou a possibilidade de solicitação de um cartão de crédito sem anuidade, vinculado à Caixa Econômica Federal ou ao Banco do Brasil.

Para obter a carteirinha, os professores deverão realizar o cadastro no site do programa Mais Professores para o Brasil, utilizando login e senha da plataforma Gov.br. As informações fornecidas serão cruzadas com os dados da Receita Federal e do Censo Escolar.

Além de facilitar o acesso a benefícios, a CNDB também promete desburocratizar a comprovação da profissão. Segundo a professora Rosimeire José dos Santos de Oliveira, 54 anos, da Escola Estadual 16 de Julho, em Santo André, o documento representa mais praticidade no cotidiano dos docentes.

“Hoje, para conseguir desconto, precisamos apresentar o holerite, acessado apenas pelo aplicativo SouGov.br, que frequentemente apresenta problemas. Às vezes, temos que imprimir ou tirar print da tela. Com a carteirinha, tudo ficará mais simples e rápido..

Rosimeire também acredita que a iniciativa representa um passo importante na valorização da categoria. “Outras profissões já têm identificação, como advogados, médicos e enfermeiros. Acredito que isso vai trazer mais respeito para os professores”, conclui.

A professora de Publicidade e Propaganda da USCS, Daniela Urbinati Castro, 42 anos, avalia que o benefício também trará impactos positivos em sala de aula. “Considero uma iniciativa excelente. Ampliar o acesso dos docentes a eventos culturais e turísticos não só enriquece seu repertório e proporciona vivências práticas relacionadas ao que ensinam, como também os transforma em multiplicadores desse conhecimento entre os alunos”, finaliza Daniela.

O MEC prevê que as primeiras carteirinhas sejam emitidas em outubro, mês em que se comemora o Dia do Professor, no dia 15.

LEIA TAMBÉM:

USCS participa de estudo sobre leucemia-linfoma