Temperatura deve cair em São Paulo no fim de semana

A cidade de São Paulo deve registrar chuvisco e baixas temperaturas ao longo deste fim de semana, em razão da chegada de uma frente fria, depois de dias de forte calor. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta amarelo de perigo potencial à saúde em razão de declínios de temperaturas em ao menos sete Estados, incluindo São Paulo.
O aviso, de acordo com o instituto, é válido até domingo, 7. "Leve risco à saúde. São esperados declínios entre 3ºC e 5ºC", alerta.
- Rondônia
- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
- Paraná
- Santa Catarina
- São Paulo
- Trechos do Rio de Janeiro
Uma frente fria se propaga muito fraca pelo litoral paulista, causando mais nebulosidade e rajadas moderadas de vento do que chuva, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.
Nesta sexta-feira, 5, o dia segue ensolarado e com temperaturas em rápida elevação. No fim do dia, porém, a aproximação dessa frente fria no oceano já causa aumento de nebulosidade, chuviscos e rajadas moderadas de vento de até 40 quilômetros por hora, conforme alerta o CGE.
No sábado, 6, a frente fria se propaga fraca pelo litoral paulista, mas os ventos úmidos que sopram moderados do oceano, com até 40 quilômetros por hora, ainda devem causar muita nebulosidade e chuviscos isolados, principalmente durante a madrugada.
- Sexta-feira: entre 15ºC e 28ºC;
- Sábado: entre 15ºC e 18ºC;
- Domingo: entre 15ºC e 19ºC;
- Segunda-feira: entre 15ºC e 27ºC;
- Terça-feira: entre 15ºC e 29ºC.
