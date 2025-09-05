Caminhão tomba na Anchieta e causa interdição prolongada

Um acidente envolvendo um veículo de carga interditou totalmente a Rodovia Anchieta (SP-150), na altura do km 59, em Cubatão, desde a noite de quinta-feira (4). Segundo informações da Ecovias, concessionária que administra o trecho, o caso ocorreu por volta das 23h50 e mobiliza equipes até a manhã desta sexta-feira (5).



De acordo com a apuração no local, o caminhão trafegava normalmente no sentido norte da rodovia quando, ao acessar uma alça de ligação, o motorista perdeu o controle da direção e o veículo tombou sobre a mureta de concreto. O acidente foi classificado como de alta criticidade por se tratar de interdição total da pista por mais de 30 minutos.



Uma vítima com ferimentos leves foi socorrida ao pronto-socorro. Representantes da seguradora, equipes da Cetesb e da Defesa Civil estiveram no local durante a madrugada.



A Ecovias iniciou o processo de destombamento do veículo às 8h39 desta sexta-feira. Até o último boletim divulgado, o tráfego seguia interditado no sentido Sul, e os motoristas enfrentavam dificuldades no trecho.