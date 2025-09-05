DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 5 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Acidente

Caminhão tomba na Anchieta e causa interdição prolongada

O caminhão trafegava normalmente no sentido norte da rodovia quando, ao acessar uma alça de ligação, o motorista perdeu o controle da direção e o veículo tombou sobre a mureta de concreto

Natasha Werneck
05/09/2025 | 09:05
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Um acidente envolvendo um veículo de carga interditou totalmente a Rodovia Anchieta (SP-150), na altura do km 59, em Cubatão, desde a noite de quinta-feira (4). Segundo informações da Ecovias, concessionária que administra o trecho, o caso ocorreu por volta das 23h50 e mobiliza equipes até a manhã desta sexta-feira (5).

De acordo com a apuração no local, o caminhão trafegava normalmente no sentido norte da rodovia quando, ao acessar uma alça de ligação, o motorista perdeu o controle da direção e o veículo tombou sobre a mureta de concreto. O acidente foi classificado como de alta criticidade por se tratar de interdição total da pista por mais de 30 minutos.

Uma vítima com ferimentos leves foi socorrida ao pronto-socorro. Representantes da seguradora, equipes da Cetesb e da Defesa Civil estiveram no local durante a madrugada.

A Ecovias iniciou o processo de destombamento do veículo às 8h39 desta sexta-feira. Até o último boletim divulgado, o tráfego seguia interditado no sentido Sul, e os motoristas enfrentavam dificuldades no trecho.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.