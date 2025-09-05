UE reconhece status do Brasil como livre de gripe aviária, diz Fávaro

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, anunciou que a União Europeia (UE) reconheceu o status do Brasil de livre de gripe aviária. "Recebemos uma excelente notícia: a União Europeia reconheceu o Brasil como livre de gripe aviária, o que vai permitir a retomada das exportações de carne de frango do Brasil para a Europa", afirmou Fávaro, em vídeo nas redes sociais.

O reconhecimento europeu da retomada do status sanitário brasileiro, já formalizado pela OMSA (Organização Mundial de Saúde Animal), foi informado pelo Comissário de Saúde e Bem-Estar Animal da Comissão Europeia, Olivér Várhelyi, em reunião por videoconferência, nesta quinta-feira (4), com Fávaro e com o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula.

As exportações de frango brasileiro para a União Europeia estão suspensas desde 16 de maio, quando foi registrado um caso de gripe aviária em plantel comercial em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Após controle do foco e sem surgimento de novos casos, o Brasil recuperou o status de livre da doença em granjas comerciais junto à OMSA, mas ainda aguardava o reconhecimento do status pelo bloco europeu. O Brasil vem pedindo a retomada dos embarques à UE, o que foi recentemente reiterado em carta enviada por Fávaro à Comissão Europeia.

Segundo Fávaro, o comissário também informou ao Brasil que nas próximas semanas os Estados-membros do bloco europeu devem se reunir para discutir a retirada do controle reforçado sobre as carnes brasileiras e a retomada da habilitação dos frigoríficos por pré-listing, ou seja, sem a necessidade de autorização da autoridade sanitária europeia planta a planta. O processo está suspenso desde 2018, quando ocorreu a Operação Trapaça, desdobramento da Operação Carne Fraca, que investigou irregularidades e adulterações em frigoríficos.

A União Europeia também se comprometeu, segundo Fávaro, em realizar vistorias em frigoríficos de pescados no Brasil. "O que pode então retomar esse comércio tão importante para a cadeia produtiva", disse Fávaro.

As exportações de pescados brasileiros ao bloco europeu foram suspensas em 2018 pelo próprio Ministério da Agricultura, por recomendação das autoridades sanitárias europeias. O fim do embargo é uma das principais demandas do setor produtivo ao governo Lula. Agora, o setor quer a prioridade da retomada da exportação de pescados brasileiros à União Europeia (UE) como alternativa de direcionamento de fluxo comercial aos Estados Unidos que pode ser afetado com a tarifa.

ABPA comemora

A ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal) comemorou a decisão anunciada pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, sobre o reconhecimento do Brasil como país livre de gripe aviária pela União Europeia. A medida deverá permitir o retorno das exportações de carne de frango ao bloco.

"A oficialização da decisão pelas autoridades europeias deverá restabelecer rapidamente o fluxo de embarques para um dos mercados mais relevantes e demandantes da proteína animal brasileira", disse a associação em nota enviada à reportagem.

Até junho, a União Europeia importou 125,3 mil toneladas de carne de frango do Brasil. O volume foi 20,8% superior a igual período do ano passado, com receita de US$ 386,3 milhões, alta de 38%.