Sexta-Feira, 5 de Setembro de 2025

Setecidades Titulo Previsão do tempo

Grande ABC terá sexta abafada, e temperaturas chegam a 28°C

Apesar da presença do sol em alguns períodos, o céu deve permanecer nublado durante o dia e à noite em todas as cidades da região

Natasha Werneck
05/09/2025 | 08:55
FOTO: Natasha Werneck | DGABC
A sexta-feira (5) no Grande ABC será marcada por temperaturas amenas e predomínio de muitas nuvens, segundo a previsão do Climatempo. Apesar da presença do sol em alguns períodos, o céu deve permanecer nublado durante o dia e à noite em todas as cidades da região.

Em Santo André, os termômetros variam entre 15°C e 25°C, com sensação de frio mais acentuada em relação ao dia anterior. Situação semelhante deve ser registrada em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, onde a mínima também será de 15°C e a máxima de 24°C.

Já em São Bernardo e Diadema, o clima deve se manter parecido com o de quinta-feira, com temperaturas entre 15°C e 26°C.

São Caetano terá a maior máxima da região, podendo chegar a 28°C, após amanhecer com 16°C. Em Mauá, a variação será de 15°C a 25°C.

Não há previsão de chuva significativa para hoje.


