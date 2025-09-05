Grande ABC terá sexta abafada, e temperaturas chegam a 28°C

A sexta-feira (5) no Grande ABC será marcada por temperaturas amenas e predomínio de muitas nuvens, segundo a previsão do Climatempo. Apesar da presença do sol em alguns períodos, o céu deve permanecer nublado durante o dia e à noite em todas as cidades da região.



Em Santo André, os termômetros variam entre 15°C e 25°C, com sensação de frio mais acentuada em relação ao dia anterior. Situação semelhante deve ser registrada em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, onde a mínima também será de 15°C e a máxima de 24°C.



Já em São Bernardo e Diadema, o clima deve se manter parecido com o de quinta-feira, com temperaturas entre 15°C e 26°C.



São Caetano terá a maior máxima da região, podendo chegar a 28°C, após amanhecer com 16°C. Em Mauá, a variação será de 15°C a 25°C.



Não há previsão de chuva significativa para hoje.