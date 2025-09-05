Chargers e Chiefs medem forças nesta sexta na volta da NFL ao Brasil

O jogo vai ser realizado na Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h (de Brasília)
Os torcedores brasileiros apaixonados por futebol americano estão prontos para mais um evento esportivo no País. O Los Angeles Chargers enfrenta o Kansas City Chiefs hoje, em duelo pela rodada inicial da temporada 2025/2026 da NFL (National Football League). O jogo vai ser realizado na Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h (de Brasília), com transmissão da Globo, SporTV, ESPN, CazéTV e GE TV.
Na última temporada, o Chiefs conseguiu o feito de ser a primeira equipe do torneio a disputar três finais seguidas de sua conferência. A franquia foi campeã da AFC (American Football Conference) em cima do Buffalo Bills, por 32 a 29. O principal nome do grupo é Travis Kelce, que anunciou seu noivado com a cantora Taylor Swift.
Já o Chargers fechou a última temporada regular com 11 vitórias e seis derrotas, ficando em segundo lugar na AFC West. A equipe acabou eliminada da competição pelo Houston Texans, por 32 a 12.
A proposta do jogo é internacionalizar a marca NFL. Esse será o segunda confronto disputado no Brasil. Em 2024, Philadelphia Eagles e Green Bay Packers se enfrentaram no mesmo local.
LEIA TAMBÉM:
NFL no Brasil: Ana Castela e Karol G são confirmadas como atrações em Chargers x Chiefs
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.