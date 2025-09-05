Chargers e Chiefs medem forças nesta sexta na volta da NFL ao Brasil

Os torcedores brasileiros apaixonados por futebol americano estão prontos para mais um evento esportivo no País. O Los Angeles Chargers enfrenta o Kansas City Chiefs hoje, em duelo pela rodada inicial da temporada 2025/2026 da NFL (National Football League). O jogo vai ser realizado na Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h (de Brasília), com transmissão da Globo, SporTV, ESPN, CazéTV e GE TV.

Na última temporada, o Chiefs conseguiu o feito de ser a primeira equipe do torneio a disputar três finais seguidas de sua conferência. A franquia foi campeã da AFC (American Football Conference) em cima do Buffalo Bills, por 32 a 29. O principal nome do grupo é Travis Kelce, que anunciou seu noivado com a cantora Taylor Swift.

Já o Chargers fechou a última temporada regular com 11 vitórias e seis derrotas, ficando em segundo lugar na AFC West. A equipe acabou eliminada da competição pelo Houston Texans, por 32 a 12.

A proposta do jogo é internacionalizar a marca NFL. Esse será o segunda confronto disputado no Brasil. Em 2024, Philadelphia Eagles e Green Bay Packers se enfrentaram no mesmo local.

