Trânsito pesado complica viagem pela Anchieta nesta sexta (5)

A movimentação de veículos segue intensa na manhã desta sexta-feira (5) em alguns trechos do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes). De acordo com a Ecovias, concessionária que administra as rodovias, a atualização das 8h30 aponta pontos de tráfego lento em direção a São Paulo.



Na Rodovia Anchieta (SP-150), há retenção entre os km 13 e 10 e também do km 19 ao 17, ambos no sentido Capital, por excesso de veículos. Já na Interligação Baixada (SP-059), motoristas encontram lentidão do km 1,8 ao km 0,1 no sentido Anchieta.



Nos demais trechos da Anchieta, assim como na Rodovia dos Imigrantes (SP-160), que tem restrição para caminhões entre os km 62 e 40 em direção a São Paulo, o tráfego flui normalmente.



As rodovias Cônego Domênico Rangoni (SP-055), Padre Manoel da Nóbrega (SP-055), Piaçaguera-Guarujá (SPA-248/055) e as marginais da Anchieta apresentam trânsito normal em ambos os sentidos.