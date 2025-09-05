DGABC
Sexta-Feira, 5 de Setembro de 2025

Setecidades Titulo Lentidão

Trânsito pesado complica viagem pela Anchieta nesta sexta (5)

De acordo com a Ecovias, concessionária que administra as rodovias, a atualização das 8h30 aponta pontos de tráfego lento em direção a São Paulo

Natasha Werneck
05/09/2025 | 08:35
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


A movimentação de veículos segue intensa na manhã desta sexta-feira (5) em alguns trechos do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes). De acordo com a Ecovias, concessionária que administra as rodovias, a atualização das 8h30 aponta pontos de tráfego lento em direção a São Paulo.

Na Rodovia Anchieta (SP-150), há retenção entre os km 13 e 10 e também do km 19 ao 17, ambos no sentido Capital, por excesso de veículos. Já na Interligação Baixada (SP-059), motoristas encontram lentidão do km 1,8 ao km 0,1 no sentido Anchieta.

Nos demais trechos da Anchieta, assim como na Rodovia dos Imigrantes (SP-160), que tem restrição para caminhões entre os km 62 e 40 em direção a São Paulo, o tráfego flui normalmente.

As rodovias Cônego Domênico Rangoni (SP-055), Padre Manoel da Nóbrega (SP-055), Piaçaguera-Guarujá (SPA-248/055) e as marginais da Anchieta apresentam trânsito normal em ambos os sentidos.


