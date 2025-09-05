O dinheiro está curto no mercado, mas movimentação segue em alta

A vida não está fácil. Os comerciais das TVs continuam se virando nos 30 para bater ou, pelo menos, chegar mais próximo das metas estabelecidas. As oscilações da nossa economia são sempre imprevisíveis, assim como inevitáveis.

Por outro lado, nada permite a ninguém pensar que o momento é de baixa ou que não existe trabalho.

Pelo contrário. Constata-se uma movimentação no mercado que é das mais interessantes, como há muito tempo não se via, tanto em se tratando da TV aberta, mas também dos novos canais do YouTube, especialmente esportivos.

A partir da CazéTV e do GE TV, em início de operações, já há uma disputa por novos e melhores valores, que deve se intensificar ainda mais nos próximos tempos.

Não bastassem as duas, tem ainda os planos da Disney a respeito e também a Record Entretenimento, desde o início da semana em fase de montagem.

É claro, em se tratando desta última, de forma mais tímida e nada muito próximo ao atrevimento ou recursos das demais. Mas que também não deixa de ser significativo e com chances também de saber se colocar, em um campo que já é dos mais agitados.

As perspectivas, como se vê, são muito interessantes. E isto, claro, sem contar todo o trabalho no streaming, correndo e concorrendo na paralela.

