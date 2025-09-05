O dinheiro está curto no mercado, mas movimentação segue em alta

A vida não está fácil. Os comerciais das TVs continuam se virando nos 30 para bater ou, pelo menos, chegar mais próximo das metas estabelecidas
A vida não está fácil. Os comerciais das TVs continuam se virando nos 30 para bater ou, pelo menos, chegar mais próximo das metas estabelecidas. As oscilações da nossa economia são sempre imprevisíveis, assim como inevitáveis.
Por outro lado, nada permite a ninguém pensar que o momento é de baixa ou que não existe trabalho.
Pelo contrário. Constata-se uma movimentação no mercado que é das mais interessantes, como há muito tempo não se via, tanto em se tratando da TV aberta, mas também dos novos canais do YouTube, especialmente esportivos.
A partir da CazéTV e do GE TV, em início de operações, já há uma disputa por novos e melhores valores, que deve se intensificar ainda mais nos próximos tempos.
Não bastassem as duas, tem ainda os planos da Disney a respeito e também a Record Entretenimento, desde o início da semana em fase de montagem.
É claro, em se tratando desta última, de forma mais tímida e nada muito próximo ao atrevimento ou recursos das demais. Mas que também não deixa de ser significativo e com chances também de saber se colocar, em um campo que já é dos mais agitados.
As perspectivas, como se vê, são muito interessantes. E isto, claro, sem contar todo o trabalho no streaming, correndo e concorrendo na paralela.
LEIA TAMBÉM:
Filme sobre Gaza é aplaudido por 23 minutos com gritos de 'Palestina livre'
TV TUDO
Circuito interno
Alguns privilegiados da Warner tiveram a oportunidade de assistir aos 40 capítulos da novela Dona Beja, prevista para estrear em janeiro. O trabalho da protagonista Grazi Massafera, informa-se, supera a expectativa. Acredita-se que Beja poderá, inclusive, bater os resultados de Beleza Fatal.
Um detalhe
Após a exibição na HBO Max, dificilmente Dona Beja ganhará espaço na atual faixa de novelas da Band, às 20h30, depois do jornal. O horário não permitiria as muitas cenas de nudez e sexo que a novela contém.
Mas longe disso
Só que isto não significa qualquer impedimento para que Band e HBO Max, que têm excelentes relações, se entendam também com relação à Dona Beja. A qualidade do produto poderá determinar a abertura de outro horário, na faixa das 11h da noite.
Festa da música
O Prêmio Multishow será no dia 9 de dezembro, ao vivo, com transmissão pelo Multishow e TV Globo, além do Globoplay. Tadeu Schmidt e Kenya Sade já estão reservados para apresentação, com participação de Milton Cunha.
Clipe
Neste próximo domingo, 7 de setembro, a TV Cultura estreia um clipe do Hino Nacional, interpretado pela Brasil Jazz Sinfônica, sob regência do maestro Gustavo Petri. Gravado em alguns dos locais mais icônicos de São Paulo, como o Museu do Ipiranga, passa a servir como vinheta diária, na abertura da programação, às 6h.
Não para
Assim que terminarem as gravações de Vale Tudo, Renato Góes vai se preparar para Poeta Bélico. Trata-se de um projeto para o cinema, que terá direção de Allan Souza Lima, atualmente na Dança dos Famosos.
Máfia do apito
Nagib Fayad, o Gibão, apontado pelas investigações como mentor da Máfia do Apito, fala pela primeira vez, 20 anos depois, sobre o caso nesta série especial do SporTV. Estreia hoje, às 19h30. Serão três episódios em sequência, com depoimentos de personagens diretamente envolvidos e de jornalistas que acompanharam de perto a investigação, como André Rizek e Thays Oyama.
Programação
Os 24 participantes de A Fazenda estão escolhidos e não houve nenhuma desistência, problemas na documentação ou reprovação nos exames médicos. O confinamento começa na próxima quinta-feira e, no outro sábado, já serão transferidos para Itapecerica da Serra.
A propósito
Em se tratando de Record, não haverá futebol nesses dois próximos domingos. Neste, porque não tem rodada no Brasileirão, e no outro, o jogo Fluminense e Corinthians, será no sábado, 20h30.
Especial
O Caldeirão com Mion deste sábado, na Globo, terá uma edição especial do Sobe o Som dedicada à obra e aos 80 anos de Renato Teixeira, autor de clássicos que também marcaram a trilha sonora da TV. E pela primeira vez no programa apresentado por Mion, o cantor Fagner participa da celebração. Vão cantar Romaria.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.