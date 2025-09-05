Amor, política e pão de mel em São Bernardo

Nem só de pautas políticas vive uma agenda pública. Nesta quinta-feira (4), a prefeita interina de São Bernardo, Jessica Cormick (Avante), protagonizou um momento doce, e não foi só pelo pão de mel. Durante evento oficial, Jessica aproveitou a oportunidade para fazer um agradecimento especial ao marido, Éder Munhoz, que tem sido seu porto seguro. “Se estou aqui firme, com tanta coisa que está acontecendo, é por causa de você. Obrigada por cuidar de mim e por me amar tanto. É verdade. Precisa ter muito amor”, disse a prefeita. E como carinho nunca é demais, além de um beijo, ela ainda ganhou um mimo simbólico e doce: um pão de mel. Entre reuniões, decisões e desafios, ficou claro que o coração da prefeita interina está bem assessorado e que em São Bernardo o amor também tem vez na política e, às vezes, vem embalado em papel celofane.

BASTIDORES

Força?

Com 2,15 milhões de moradores aptos a votar, o Grande ABC nunca elegeu um senador federal. Já o Estado de Roraima, que possui 738 mil habitantes, menos do que Santo André (782.048), tem direito a três cadeiras na chamada Câmara Alta do Congresso, atualmente ocupadas por Chico Rodrigues (PSB), Hiran Manuel Gonçalves da Silva (Progressistas) e Mecias de Jesus (Republicanos). Afora o território da política, o Estado acumula também o presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Samir Xaud.

Balde d’água fria

A divulgação dos dados da pesquisa do Instituto Paraná pelo Diário, mostrando que o prefeito Tite Campanella (PL) é aprovado por 67,6% da população (equivalente a sete em cada dez moradores), arrefeceu o entusiasmo da turma do ‘Volta, Auricchio’, ligada ao ex-chefe do Executivo que deixou o posto em 31 de dezembro de 2024. Dados refinados do levantamento mostram que para a maioria do entrevistados, 52%, a atual administração é igual à conduzida pelo antecessor – e 24,7% acham que é melhor!

Violência de gênero

A líder da bancada do PT na Câmara de Diadema, Patty Ferreira, usou a tribuna na sessão de ontem para trazer a público episódio que teria sofrido durante fiscalização ao Centro Cultural Vladimir Herzog, o qual considera violência de gênero. Segundo a parlamentar, o coordenador do espaço teria tentado expulsá-la e à sua equipe, afirmando que fiscalizar não seria papel do vereador. “Quero reafirmar: fui eleita para legislar, cobrar e fiscalizar. Meu mandato tem garra. Não tem medo”, disse a petista.

Vistoria nas obras

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), vistoriou ontem as obras do novo Terminal Itapark, que já atingiram 20% de execução, segundo a Prefeitura. O equipamento de mobilidade urbana terá investimento de R$ 12,7 milhões e vai atender 18 linhas de ônibus, beneficiando diretamente cerca de 140 mil passageiros por mês. “Após 12 anos de espera, conseguimos finalmente tirar do papel essa obra tão aguardada. Agora, com 18% concluídos, a população começa a ver esse sonho se tornar realidade”, destacou.

Setembro Amarelo

A deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania) aproveitou a campanha do Setembro Amarelo – dedicada à prevenção do suicídio – para destacar a importância de cuidarmos da saúde mental e acolhermos uns aos outros com mais atenção e empatia. Ela reforçou que ninguém precisa enfrentar sozinho momentos de ansiedade ou depressão, pois existem redes de apoio disponíveis, como os Caps (Centros de Atenção Psicossocial). “Buscar ajuda não é sinal de fraqueza, e sim de coragem”, afirmou.