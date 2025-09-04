GCM de São Bernardo detém suspeito de importunação sexual após vítima reconhecê-lo em frente à escola

Adolescente de 13 anos identificou o homem acusado de assediá-la no fim de agosto; indivíduo foi contido por colegas e levado pela guarda municipal ao 1º DP da cidade
A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Bernardo prendeu, nesta quinta-feira (4), um homem suspeito de importunar sexualmente uma adolescente de 13 anos, após reconhecimento do indivíduo. A abordagem da corporação ocorreu próximo a uma escola particular localizada na Rua Senador Vergueiro, no Centro da cidade.
A vítima reconheceu o suspeito como o mesmo que havia a importunado no dia 28 de agosto, no interior de um mercado situado também na Avenida Senador Vergueiro, em frente à unidade de ensino.
O vigilante da escola acionou a equipe da GCM no momento da ocorrência. Ao chegar, os agentes encontraram o suspeito já cercado por estudantes, em frente à unidade. Ele foi detido e conduzido ao 1º Distrito Policial. “A colaboração da comunidade é essencial para que possamos atuar com eficiência. Isso nos permite agir com mais precisão e agilidade, protegendo vidas e mantendo a ordem na cidade”, afirmou o subinspetor Leão, responsável pela equipe que atendeu a ocorrência.
O comandante da GCM de São Bernardo, Eduardo dos Santos, reforçou a importância do patrulhamento preventivo nas imediações das escolas. “Temos intensificado a presença em pontos estratégicos da cidade, e essa ocorrência demonstra o quanto a ação preventiva pode ser decisiva para a pronta resposta em casos graves como esse”, frisou.
