Esportes Titulo Depois da violência

Conmebol elimina Independiente da Sul-Americana por barbárie em Avellaneda; La U vai às quartas

04/09/2025 | 20:35
Ruben Paredes/Getty Images
Ruben Paredes/Getty Images


A Conmebol comunicou nesta quinta-feira que o Independiente está eliminado da Copa Sul-Americana por causa da barbárie registrada durante as oitavas de final, em duelo com o Universidad de Chile. Durante o embate, em Avellaneda, na Argentina, torcedores protagonizaram cenas brutais de violência nas arquibancadas.

Além da exclusão, o time argentino terá de pagar multa de US$ 150 mil (cerca de R$ 815 mil), também foi punido com sete jogos em casa com portões fechados e sete jogos sem torcida como visitante. A mesma punição foi aplicada ao time chileno, que avança às quartas de final do torneio.

O episódio de forte violência em Avellaneda deixou ao menos 10 feridos com gravidade e apontou o total de 185 torcedores com ferimentos. As cenas caóticas na partida da volta das oitavas de final da Sul-Americana, na cidade argentina, começaram na volta do intervalo. O resultado dava a classificação aos chilenos, que já tinham vencido por 1 a 0 na ida.

Torcedores da Universidad de Chile começaram a atirar pedras em direção aos locais. Os visitantes invadiram um depósito de produtos de limpeza e chegaram a jogar cabos de vassoura contra a torcida adversária.

Parte dos torcedores locais conseguiu acessar a área dos visitantes e encurralou dezenas de chilenos. Um deles chegou a cair do lugar mais alto do estádio. Fotos e vídeos de extrema violência tomaram conta das redes sociais nas últimas horas, com cenas de agressão, sangue e humilhação.

Antes dos momentos mais graves de violência, jogadores tentaram acalmar a situação, mas não tiveram sucesso. Com a paralisação, os atletas se recolheram aos vestiários. Segundo a imprensa argentina, a polícia não agiu.

Inicialmente, a arbitragem paralisou o jogo. Pouco depois, a Conmebol determinou o cancelamento da partida, o que significou que a disputa não seria retomada.


