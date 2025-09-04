Ginástica Artística feminina de São Bernardo é vice-campeã do Campeonato Brasileiro infantil

A equipe feminia de Ginástica Artística de São Bernardo ficou com o segundo lugar do Campeonato Brasileiro Loterias Caixa Infantil. Além da vice colocação geral, as atletas conquistaram outras seis medalhas, sendo duas de ouro, duas de prata e duas de bronze. A competição foi realizada em Recife-PE, entre os dias 30 de agosto e 3 de setembro.

Na categoria 12 anos, Allanys Melyssa Brito foi medalha de bronze no individual geral e nas paralelas e medalha de prata no salto. Na mesma faixa, Alicia Casonato ficou com o ouro na trave e nas paralelas. Já, na categoria 10 e 11 anos, Eduarda Diniz ficou com a medalha de prata nas paralelas.

Ao todo, a competição da categoria infantil contou com a participação de 144 atletas de todo o Brasil. “Fiquei feliz com o resultado da nossa equipe, principalmente pela entrega e determinação de todas na competição. Todas foram importantes para esse segundo lugar por equipes. Somos a segunda melhor equipe do Brasil na nossa categoria, e isso nos enche de orgulho. A Allanys, por exemplo, conseguiu seu primeiro pódio no individual geral, enquanto Lara e Julia foram extremamente importantes no solo e salto, pontuando para equipe. Tenho enorme orgulho do trabalho com elas em São Bernardo”, declarou a técnica Ingrid Messias.

O apoio às categorias de base foi destacado pelo secretário de Esportes e Lazer de São Bernardo, Fran Silva. “Quero parabenizar o grande trabalho que é feito com as nossas categorias de base da ginástica. Este ano retomamos o apoio aos atletas de modo mais assertivo. O incentivo hoje ao esporte é real, e isso é comprovado com esses resultados.”

A competição também contou com a presença das medalhistas olímpicas Flávia Saraiva, Júlia Soares e Lorrane Oliveira, integrantes da equipe que conquistou a bronze por equipes nos Jogos Olímpicos de Paris. O Campeonato Brasileiro Infantil precedeu o Campeonato Adulto de Ginástica Artística, iniciado nesta quinta-feira (4).