Almoço Empresarial LIDE Grande ABC recebe o governador Romeu Zema para o Balanço Geral 2025

Na próxima terça-feira (16), o LIDE Grande ABC realiza mais uma edição do seu tradicional Almoço Empresarial, que nesta ocasião contará com a presença do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, para apresentar o Balanço Geral 2025. O encontro acontecerá no Baby Beef Jardim, em Santo André, das 12h às 14h30, reunindo lideranças empresariais e autoridades da região.



Natural de Araxá, no Triângulo Mineiro, Zema é formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (SP) e construiu uma sólida carreira à frente do Grupo Zema, conglomerado que atua em diversos setores, como varejo, combustíveis, concessionárias, serviços financeiros e autopeças. Sob sua gestão, a empresa passou de quatro para mais de 400 lojas em diferentes estados brasileiros, conquistando reconhecimento nacional e destaque entre as melhores empresas para se trabalhar, segundo o Instituto Great Place to Work.



Atualmente, Zema também exerce papel ativo como membro do Conselho do Grupo Zema, que emprega cerca de 5.000 colaboradores diretos e 1.500 indiretos, sendo referência no atendimento a cidades do interior do Brasil.



Segundo Walter Dias, CEO do LIDE e LIDE Futuro Grande ABC, o evento será uma oportunidade ímpar para aproximar ainda mais os líderes da região das discussões nacionais:



“A missão do LIDE é promover conexões estratégicas, e receber o governador Romeu Zema no Grande ABC será uma oportunidade única para fortalecer esse diálogo. Mais do que um balanço de gestão, sua presença nos permitirá refletir sobre os rumos do Brasil e as oportunidades que podem surgir para nossa região no cenário nacional.”



O Almoço Empresarial LIDE Grande ABC será realizado no Baby Beef Jardim (R. das Bandeiras, 166 – Jardim, Santo André) e reunirá empresários, executivos e formadores de opinião em um ambiente de networking e troca de experiências.

Serviço

Data: 16 de setembro de 2025 (terça-feira)

Horário: 12h às 14h30

Local: Baby Beef Jardim – R. das Bandeiras, 166, Jardim, Santo André

Sobre o LIDE

Fundado em 2003, o LIDE – Grupo de Líderes Empresariais – é a maior organização de líderes empresariais da América Latina, reunindo mais de 4.200 executivos e empresários de diversos setores da economia. Com presença em 27 unidades no Brasil e 22 no exterior, o LIDE tem como objetivo fomentar o desenvolvimento econômico e fortalecer o ambiente de negócios por meio de networking e troca de experiências estratégicas.



A entidade promove encontros, fóruns e debates que abordam temas relevantes para o empresariado, como inovação, sustentabilidade, governança corporativa e desenvolvimento de mercado. Com uma estrutura segmentada, o LIDE inclui iniciativas como o LIDE Mulher, que valoriza a liderança feminina, e o LIDE Futuro, voltado para jovens líderes de até 40 anos.



Com forte atuação no Brasil e no exterior, o LIDE se consolidou como uma referência na promoção do empreendedorismo e no incentivo à colaboração entre empresas, proporcionando um ambiente propício para a geração de negócios e o fortalecimento da economia.