'O Telefone Preto 2' recebe novo trailer; confira

A Universal Pictures lançou nesta quinta-feira (4), o novo trailer de O Telefone Preto 2 (The Black Phone 2), sequência do aclamado filme de terror de 2021. A nova trama se passa quatro anos após o fim do primeiro filme. Finn agora tem 17 anos, mas segue lidando com os traumas do sequestro, enquanto sua irmã, Gwen, recebe ligações do telefone preto em seus sonhos, que a levam até um acampamento de inverno, o Alpine Lake, com visões perturbadoras de três garotos sendo perseguidos. Os irmãos, em meio a nevasca, precisarão enfrentar um conhecido vilão, que, mesmo após a morte, se mostra mais poderoso do que nunca.

O elenco reúne Demián Bichir (A Freira), Arianna Rivas (Resgate Implacável), Maev Beaty (Beau Tem Medo) e Graham Abbey (Em Nome do Céu). O longa também conta com o retorno de Mason Thames (Como Treinar o Seu Dragão), Madelaine McGraw (M3GAN), Jeremy Davies (O Resgate do Soldado Ryan), Miguel Mora (O Telefone Preto) e o indicado ao Oscar, Ethan Hawke (Antes do Amanhecer),

A história dos filmes da franquia são inspiradas em um livro de mesmo nome, escrito por Joe Hill, filho dos renomados autores Stephen King e Tabitha King. O filme conta com a direção de Scott Derrickson (Doutor Estranho), e roteiro assinado por ele e C. Robert Cargill (Entre Montanhas). O longa vem da parceria com a Blumhouse, produtora com foco em filmes de terror que já produziu: Five Nights at Freddy''s - O Pesadelo Sem Fim, M3GAN e o primeiro filme O Telefone Preto.

