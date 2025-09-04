DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 4 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Política Titulo Centro cultural

PT de Diadema pede explicação por constrangimento contra vereadora em espaço público

Segundo nota divulgada pelo partido, o episódio ocorreu no Centro Cultural Vladimir Herzog, no Campanário, quando a líder da bancada conversava com alunas de uma atividade no local

Natasha Werneck
04/09/2025 | 17:34
Compartilhar notícia
FOTO: Redes sociais
FOTO: Redes sociais Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A vereadora Patty Ferreira (PT), de Diadema, foi alvo de constrangimento enquanto cumpria uma fiscalização em equipamento público na última terça-feira (2). Segundo nota divulgada nesta quinta-feira (4) pelo Partido dos Trabalhadores de Diadema, o episódio ocorreu no Centro Cultural Vladimir Herzog, no Campanário, quando a líder da bancada conversava com alunas de uma atividade no local.

De acordo com o PT, o coordenador do centro cultural reagiu de forma agressiva e tentou expulsar Patty Ferreira e sua equipe, alegando que “não era papel de um vereador” fiscalizar o espaço. A legenda classifica a atitude como "desrespeito institucional e um caso de violência política de gênero", ao tentar silenciar uma mulher no exercício de seu mandato.

O partido reafirmou solidariedade à vereadora e cobrou providências da Secretaria de Cultura e da gestão do prefeito Taka Yamauchi (MDB). “Nenhuma tentativa de deslegitimar a atuação de uma parlamentar mulher será tolerada. O respeito à democracia exige o respeito às mulheres que a constroem todos os dias”, diz a nota.

A reportagem do Diário solicitou um posicionamento da Prefeitura de Diadema e aguarda resposta. O texto será atualizado com a declaração da administração pública.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.