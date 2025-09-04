PT de Diadema pede explicação por constrangimento contra vereadora em espaço público

Segundo nota divulgada pelo partido, o episódio ocorreu no Centro Cultural Vladimir Herzog, no Campanário, quando a líder da bancada conversava com alunas de uma atividade no local
A vereadora Patty Ferreira (PT), de Diadema, foi alvo de constrangimento enquanto cumpria uma fiscalização em equipamento público na última terça-feira (2). Segundo nota divulgada nesta quinta-feira (4) pelo Partido dos Trabalhadores de Diadema, o episódio ocorreu no Centro Cultural Vladimir Herzog, no Campanário, quando a líder da bancada conversava com alunas de uma atividade no local.
De acordo com o PT, o coordenador do centro cultural reagiu de forma agressiva e tentou expulsar Patty Ferreira e sua equipe, alegando que “não era papel de um vereador” fiscalizar o espaço. A legenda classifica a atitude como "desrespeito institucional e um caso de violência política de gênero", ao tentar silenciar uma mulher no exercício de seu mandato.
O partido reafirmou solidariedade à vereadora e cobrou providências da Secretaria de Cultura e da gestão do prefeito Taka Yamauchi (MDB). “Nenhuma tentativa de deslegitimar a atuação de uma parlamentar mulher será tolerada. O respeito à democracia exige o respeito às mulheres que a constroem todos os dias”, diz a nota.
A reportagem do Diário solicitou um posicionamento da Prefeitura de Diadema e aguarda resposta. O texto será atualizado com a declaração da administração pública.
