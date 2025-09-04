Sebrae-SP promove oficinas gratuitas para empreendedores de beleza no Grande ABC

O Sebrae-SP vai oferecer, nos dias 15 e 16 de setembro, duas oficinas gratuitas voltadas a microempreendedores individuais (MEIs) do setor de beleza. A iniciativa acontece no escritório regional da instituição, em Santo André, e busca auxiliar profissionais a aperfeiçoar a gestão de seus negócios.



Na segunda-feira (15), o tema será “Faça o preço certo e não perca dinheiro”, com foco em estratégias de precificação, noções de custos e despesas, definição de margens de lucro e análise do impacto de descontos nas finanças.



Já na terça-feira (16), os participantes terão acesso ao conteúdo de “Faça a divulgação certa e atraia mais clientes”, abordando técnicas de comunicação empresarial, definição de público-alvo, escolha dos canais de divulgação e monitoramento de resultados.



As atividades são presenciais e gratuitas, mas as vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas pelo link neste endereço.



Serviço



- O quê: Oficinas para MEIs do setor de beleza



- Quando: 15 e 16 de setembro, das 14h às 18h



- Onde: Escritório Regional Sebrae Grande ABC – Rua das Figueiras, 315, Jardim, Santo André



- Inscrições: Clique aqui