DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 4 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo MEIs

Sebrae-SP promove oficinas gratuitas para empreendedores de beleza no Grande ABC

As atividades são presenciais e gratuitas, mas as vagas são limitadas

Natasha Werneck
04/09/2025 | 16:08
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Sebrae-SP vai oferecer, nos dias 15 e 16 de setembro, duas oficinas gratuitas voltadas a microempreendedores individuais (MEIs) do setor de beleza. A iniciativa acontece no escritório regional da instituição, em Santo André, e busca auxiliar profissionais a aperfeiçoar a gestão de seus negócios.

Na segunda-feira (15), o tema será “Faça o preço certo e não perca dinheiro”, com foco em estratégias de precificação, noções de custos e despesas, definição de margens de lucro e análise do impacto de descontos nas finanças.

Já na terça-feira (16), os participantes terão acesso ao conteúdo de “Faça a divulgação certa e atraia mais clientes”, abordando técnicas de comunicação empresarial, definição de público-alvo, escolha dos canais de divulgação e monitoramento de resultados.

As atividades são presenciais e gratuitas, mas as vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas pelo link neste endereço.

Serviço

- O quê: Oficinas para MEIs do setor de beleza

Quando: 15 e 16 de setembro, das 14h às 18h

Onde: Escritório Regional Sebrae Grande ABC – Rua das Figueiras, 315, Jardim, Santo André

Inscrições: Clique aqui


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.