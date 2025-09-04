DGABC
Quinta-Feira, 4 de Setembro de 2025

Setecidades Titulo Investimento

São Bernardo reforça linhas de ônibus com dez veículos novos

A entrega faz parte do planejamento de renovação iniciado no começo do ano, com meta de atingir 110 unidades até dezembro

Natasha Werneck
04/09/2025 | 13:16
FOTO: Igor Cotrim/PMSBC
FOTO: Igor Cotrim/PMSBC


São Bernardo recebeu nesta quinta-feira (4) dez novos ônibus, elevando para 75 o número de veículos incorporados à frota municipal em 2025. A entrega faz parte do planejamento de renovação iniciado no começo do ano, com meta de atingir 110 unidades até dezembro.

Os novos ônibus têm capacidade para 73 passageiros e oferecem ar-condicionado, tomadas USB, Wi-Fi, vidros com proteção UV e elevadores para PCDs (Pessoas com Deficiência). Eles foram destinados às linhas 15 e 15A (Detroit/Rudge Ramos), que passaram a contar com 16 veículos, e à linha 7N (Nazaré/Paço), agora com 6 ônibus em operação. As duas linhas juntas atendem cerca de 12 mil passageiros diariamente.

O investimento em 2025 no setor de transporte público soma R$ 56,5 milhões, incluindo não apenas a renovação da frota, mas também a modernização dos pontos de ônibus, que passaram a contar com abrigos mais estruturados, painéis informativos, QR Code para horários e espaços acessíveis.

 “O transporte público de qualidade é fundamental para o dia a dia na vida das pessoas. Ele garante acesso ao trabalho, à escola, à saúde e ao lazer. Por isso, cada investimento que fazemos aqui é, na verdade, um investimento direto na qualidade de vida da nossa população”, afirmou a prefeita Jessica Cormick.

O secretário de Concessões e Parcerias, Toninho Tavares, afirmou que a substituição dos veículos antigos e a atualização da infraestrutura buscam melhorar o transporte urbano da cidade e facilitar o dia a dia dos usuários.


