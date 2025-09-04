Sabesp no The Town: 12 milhões de litros de esgoto serão tratados

A Sabesp vai garantir que a infraestrutura do The Town 2025, que acontece nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, funcione com eficiência e segurança. A companhia será responsável pela coleta e tratamento de todo o esgoto gerado durante o festival, enviando o volume para a Estação de Tratamento de Esgoto de Barueri.



A estimativa é impressionante: cerca de 12 milhões de litros de esgoto ao longo dos cinco dias, o equivalente à quantidade produzida por um país ou cidade com 80 mil habitantes, como Mônaco, na Europa. Em média, são 2 milhões de litros por dia — quase o volume de uma piscina olímpica.



Além disso, a Sabesp cuidará de 942 banheiros do festival (masculino, feminino e neutro), garantindo água para higienização das mãos. Para manter o público hidratado, serão disponibilizados 10 containers com 140 torneiras de água potável espalhadas pelo evento. Os chamados “Aguadeiros” também circularão pelo espaço com mochilas equipadas com água fresca para distribuição entre os participantes.



Com essa estrutura, a Sabesp reforça o compromisso com a sustentabilidade e a saúde pública, mostrando que grandes eventos podem ser realizados com responsabilidade e conforto para o público.