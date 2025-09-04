Silksong derruba lojas digitais e fãs comemoram caos nas redes sociais

O lançamento de Hollow Knight: Silksong nesta semana causou uma verdadeira comoção entre os jogadores e até gerou instabilidade em diversas lojas digitais. Usuários relataram lentidão, páginas fora do ar e mensagens de erro em plataformas como Steam, Xbox Store, Nintendo eShop e PlayStation Store.



Nas redes sociais, o clima foi de humor e celebração: “Silksong derrubou foi tudo kkkkkkkkk histórico”, comentou um fã. Outro destacou o preço acessível do game: “Silksong levou 6 anos pra ficar pronto e está sendo vendido por apenas R$59,99 na Steam. Não existe desculpa pro preço de um jogo custar mais de 400 reais”.



Alguns brincaram com a dificuldade de adquirir o jogo no lançamento: “O primeiro Boss de Silksong é baixar o jogo” e “O lançamento do Hollow Knight Silksong derrubou a Steam”.



Apesar dos problemas técnicos, Silksong já está disponível para PlayStation 4 e 5, Xbox Series X|S e One, PC e Nintendo Switch, garantindo horas de desafio e diversão no universo do aclamado Hollow Knight.