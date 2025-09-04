Setembro Amarelo: prédios públicos de Mauá ganham iluminação especial

Para reforçar a importância da saúde mental e da prevenção ao suicídio, prédios públicos de Mauá começaram a receber iluminação especial em alusão ao Setembro Amarelo, campanha internacional dedicada à conscientização sobre o tema.



Entre os locais iluminados estão a Prefeitura de Mauá, o Teatro Municipal, o Parque da Juventude e as secretarias de Assistência Social, Serviços Urbanos e Mobilidade Urbana. A iniciativa tem como objetivo chamar a atenção da população para o cuidado com a saúde mental, o diálogo aberto e o acolhimento de quem enfrenta dificuldades.



O Setembro Amarelo é o maior movimento de prevenção ao suicídio do mundo e acontece no Brasil desde 2014, mobilizando instituições públicas e privadas a quebrar tabus e estimular a busca por ajuda profissional.



Para o secretário adjunto de Serviços Urbanos, Severino Manoel, a ação simbólica tem grande impacto. “Ao iluminar nossos prédios de amarelo, queremos reforçar que a vida é sempre a melhor escolha. É um lembrete de que ninguém está sozinho e que há apoio disponível. Falar sobre saúde mental salva vidas”, afirma.