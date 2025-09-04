The Weeknd confirma shows com Anitta no Brasil na turnê em 2026

O astro global The Weeknd anunciou a extensão de sua turnê After Hours Til Dawn Stadium para 2026, trazendo uma série de shows pelo México, Brasil, Europa e Reino Unido. No Brasil, os fãs poderão conferir o cantor nos dias 26 de abril, no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos, e nos dias 30 de abril e 1º de maio, em São Paulo, no Estádio MorumBIS. A cantora Anitta será a convidada especial em todas as apresentações latino-americanas, incluindo México e Brasil, unindo forças com o artista canadense em um espetáculo que promete ser inesquecível.



Produzida pela Live Nation, a turnê celebra a trilogia de álbuns de The Weeknd — After Hours (2020), Dawn FM (2022) e Hurry Up Tomorrow (2025) — e reúne os maiores sucessos do artista em uma experiência audiovisual inovadora. A etapa norte-americana da turnê, lançada originalmente em 2022, já quebrou recordes de público e bilheteria, consolidando The Weeknd como o artista negro masculino de maior arrecadação da história em várias cidades.



Além da música, a turnê terá impacto social: parte da renda dos ingressos será destinada à educação e ao combate à fome, em parceria com a Global Citizen e o Programa Mundial de Alimentos da ONU.



Ingressos

A pré-venda exclusiva para clientes Santander começa em 8 de setembro, e a venda geral ao público inicia em 10 de setembro. Serão permitidas até seis entradas por CPF, com limite de duas meias-entradas. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Ticketmaster ou nas bilheterias oficiais.



Datas no Brasil

- 26/04 – Rio de Janeiro – Estádio Nilton Santos



- 30/04 e 01/05 – São Paulo – Estádio MorumBIS

SERVIÇO – THE WEEKND

RIO DE JANEIRO

- Data: 26 de abril de 2026 (domingo)

- Abertura dos portões: 16h

- Horário do show: 21h

- Local: Estádio Nilton Santos - Engenhão

- Endereço: R. José dos Reis, 425 - Engenho de Dentro, Rio de Janeiro - RJ

- Ingressos: a partir de R$290,00 (ver tabela completa)

- Classificação: 16 anos. De 5 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.



PREÇOS



- CADEIRA SUPERIOR LESTE: R$ 290,00 meia-entrada e R$ 480,00 inteira

- CADEIRA SUPERIOR OESTE A: R$ 290,00 meia-entrada e R$ 480,00 inteira

- CADEIRA SUPERIOR OESTE B: R$ 290,00 meia-entrada e R$ 480,00 inteira

- PISTA: R$ 375,00 meia-entrada e R$ 750,00 inteira

- CADEIRA SUL: R$ 405,00 meia-entrada e R$ 810,00 inteira

- CADEIRA INFERIOR LESTE: R$ 475,00 meia-entrada e R$ 950,00 inteira

- CADEIRA INFERIOR OESTE: R$ 475,00 meia-entrada e R$ 950,00 inteira



BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Mais informações serão divulgadas em breve.



VENDA PELA INTERNET – SUJEITO A` COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIE^NCIA

O único canal de vendas oficial é o www.ticketmaster.com.br

Obs: não adquira ingressos em qualquer outra plataforma.

Parcelamento:

- Clientes em geral - Parcelamento em até 3x sem juros; de 4 a 8x com juros Clientes Santander - Parcelamento em até 5x sem juros; de 6 a 10x com juros

- Clientes em geral podem comprar até 6 ingressos por CPF, sendo 2 meia-entrada.

MEIA-ENTRADA

Todas informações no link: https://bit.ly/TicketMasterBrasil_MeiaEntrada



SÃO PAULO

- Data: 30 de abril de 2026 (quinta-feira)

01 de maio de 2026 (sexta-feira)

- Abertura dos portões: 16h

- Horário do show: 21h

- Local: MorumBIS

- Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 - Morumbi, São Paulo - SP

- Ingressos: a partir de R$275,00 (ver tabela completa)

- Classificação: 16 anos. Menores de 08 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.



PREÇOS

- ARQUIBANCADA: R$ 275,00 meia-entrada e R$ 550,00 inteira

- PISTA: R$ 375,00 meia-entrada e R$ 750,00 inteira

- CADEIRA SUPERIOR: R$ 455,00 meia-entrada e R$ 910,00 inteira

- CADEIRA INFERIOR: R$ 470,00 meia-entrada e R$ 940,00 inteira



BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Mais informações serão divulgadas em breve.



VENDA PELA INTERNET – SUJEITO A` COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIE^NCIA



O único canal de vendas oficial é o www.ticketmaster.com.br

Obs: não adquira ingressos em qualquer outra plataforma.

Parcelamento:

Clientes em geral - Parcelamento em até 3x sem juros; de 4 a 8x com juros Clientes Santander - Parcelamento em até 5x sem juros; de 6 a 10x com juros

Clientes em geral podem comprar até 6 ingressos por CPF, sendo 2 meia-entrada.



MEIA-ENTRADA

Todas informações no link: https://bit.ly/TicketMasterBrasil_MeiaEntrada