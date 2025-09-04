DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 4 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo Em 2026

The Weeknd confirma shows com Anitta no Brasil na turnê em 2026

Além da música, a turnê terá impacto social: parte da renda dos ingressos será destinada à educação e ao combate à fome, em parceria com a Global Citizen e o Programa Mundial de Alimentos da ONU

Natasha Werneck
04/09/2025 | 11:16
Compartilhar notícia
FOTO: Reprodução
FOTO: Reprodução Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O astro global The Weeknd anunciou a extensão de sua turnê After Hours Til Dawn Stadium para 2026, trazendo uma série de shows pelo México, Brasil, Europa e Reino Unido. No Brasil, os fãs poderão conferir o cantor nos dias 26 de abril, no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos, e nos dias 30 de abril e 1º de maio, em São Paulo, no Estádio MorumBIS. A cantora Anitta será a convidada especial em todas as apresentações latino-americanas, incluindo México e Brasil, unindo forças com o artista canadense em um espetáculo que promete ser inesquecível.

Produzida pela Live Nation, a turnê celebra a trilogia de álbuns de The Weeknd — After Hours (2020), Dawn FM (2022) e Hurry Up Tomorrow (2025) — e reúne os maiores sucessos do artista em uma experiência audiovisual inovadora. A etapa norte-americana da turnê, lançada originalmente em 2022, já quebrou recordes de público e bilheteria, consolidando The Weeknd como o artista negro masculino de maior arrecadação da história em várias cidades.

Além da música, a turnê terá impacto social: parte da renda dos ingressos será destinada à educação e ao combate à fome, em parceria com a Global Citizen e o Programa Mundial de Alimentos da ONU.

Ingressos

A pré-venda exclusiva para clientes Santander começa em 8 de setembro, e a venda geral ao público inicia em 10 de setembro. Serão permitidas até seis entradas por CPF, com limite de duas meias-entradas. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Ticketmaster ou nas bilheterias oficiais.

Datas no Brasil

- 26/04 – Rio de Janeiro – Estádio Nilton Santos

30/04 e 01/05 – São Paulo – Estádio MorumBIS

SERVIÇO – THE WEEKND

RIO DE JANEIRO

- Data: 26 de abril de 2026 (domingo) 

Abertura dos portões: 16h

Horário do show: 21h

Local: Estádio Nilton Santos - Engenhão

Endereço: R. José dos Reis, 425 - Engenho de Dentro, Rio de Janeiro - RJ

Ingressos: a partir de R$290,00 (ver tabela completa)

Classificação: 16 anos. De 5 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

PREÇOS

CADEIRA SUPERIOR LESTE: R$ 290,00 meia-entrada e R$ 480,00 inteira 

CADEIRA SUPERIOR OESTE A: R$ 290,00 meia-entrada e R$ 480,00 inteira 

CADEIRA SUPERIOR OESTE B: R$ 290,00 meia-entrada e R$ 480,00 inteira 

PISTA: R$ 375,00 meia-entrada e R$ 750,00 inteira

CADEIRA SUL: R$ 405,00 meia-entrada e R$ 810,00 inteira

CADEIRA INFERIOR LESTE: R$ 475,00 meia-entrada e R$ 950,00 inteira

CADEIRA INFERIOR OESTE:  R$ 475,00 meia-entrada e R$ 950,00 inteira

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Mais informações serão divulgadas em breve. 

VENDA PELA INTERNET – SUJEITO A` COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIE^NCIA

O único canal de vendas oficial é o www.ticketmaster.com.br

Obs: não adquira ingressos em qualquer outra plataforma.

Parcelamento:

Clientes em geral - Parcelamento em até 3x sem juros; de 4 a 8x com juros Clientes Santander - Parcelamento em até 5x sem juros; de 6 a 10x com juros

Clientes em geral podem comprar até 6 ingressos por CPF, sendo 2 meia-entrada.

MEIA-ENTRADA

Todas informações no link: https://bit.ly/TicketMasterBrasil_MeiaEntrada 

SÃO PAULO

- Data: 30 de abril de 2026 (quinta-feira) 

           01 de maio de 2026 (sexta-feira)

Abertura dos portões: 16h

Horário do show: 21h

Local: MorumBIS

Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 - Morumbi, São Paulo - SP

Ingressos: a partir de R$275,00 (ver tabela completa)

Classificação: 16 anos. Menores de 08 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

PREÇOS

- ARQUIBANCADA: R$ 275,00 meia-entrada e R$ 550,00 inteira 

PISTA: R$ 375,00 meia-entrada e R$ 750,00 inteira

CADEIRA SUPERIOR: R$ 455,00 meia-entrada e R$ 910,00 inteira

CADEIRA INFERIOR: R$ 470,00 meia-entrada e R$ 940,00 inteira

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Mais informações serão divulgadas em breve.

VENDA PELA INTERNET – SUJEITO A` COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIE^NCIA

O único canal de vendas oficial é o www.ticketmaster.com.br

Obs: não adquira ingressos em qualquer outra plataforma.

Parcelamento:

Clientes em geral - Parcelamento em até 3x sem juros; de 4 a 8x com juros Clientes Santander - Parcelamento em até 5x sem juros; de 6 a 10x com juros

Clientes em geral podem comprar até 6 ingressos por CPF, sendo 2 meia-entrada.

MEIA-ENTRADA

Todas informações no link: https://bit.ly/TicketMasterBrasil_MeiaEntrada 


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.