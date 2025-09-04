DGABC
Quinta-Feira, 4 de Setembro de 2025

Cultura & Lazer Titulo Luto

Ícone da moda, Giorgio Armani morre aos 91 anos

Estilista redefiniu a elegância italiana e trabalhou até os últimos dias de vida

Natasha Werneck
04/09/2025 | 10:37
FOTO: Redes sociais
FOTO: Redes sociais


O mundo da moda perdeu um de seus maiores símbolos. Giorgio Armani, estilista italiano que revolucionou a indústria com sua visão de sofisticação e minimalismo, morreu nesta quinta-feira (4), aos 91 anos.

A notícia foi confirmada pelo Grupo Armani, em comunicado oficial: “Com infinito pesar, anunciamos o falecimento de nosso criador, fundador e força incansável: Giorgio Armani. O Sr. Armani faleceu pacificamente, cercado por seus entes queridos, mantendo até o fim sua dedicação ao trabalho, às coleções e aos novos projetos que sempre o moviam.”

Reconhecido como um dos maiores nomes da moda do século 20, Armani transformou a alfaiataria, popularizou o conceito de elegância descomplicada e construiu um império bilionário que faturava cerca de 2,3 bilhões de euros ao ano. Mesmo com a idade avançada, continuava presente nas decisões criativas e empresariais, reforçando sua marca como referência de luxo e modernidade.

Seu legado vai além das passarelas: Armani ajudou a moldar a imagem da moda italiana no mundo e vestiu de estrelas de Hollywood a chefes de Estado. Seu nome se tornou sinônimo de estilo atemporal — uma herança que continuará inspirando gerações.


