Economia Titulo Interior de SP

Nestlé investirá R$ 1 bilhão para ampliar fábrica de café solúvel em Araras

O aporte faz parte do plano de R$ 7 bilhões que a companhia reservou para o Brasil neste ano

04/09/2025 | 10:28
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


A Nestlé anunciou, em nota, que vai investir cerca de R$ 1 bilhão entre 2025 e 2028 para modernizar e ampliar sua fábrica de cafés solúveis em Araras (SP). O aporte faz parte do plano de R$ 7 bilhões que a companhia reservou para o Brasil neste ano. Com o investimento, a planta que exporta para 65 países terá aumento de 10% em sua capacidade de produção.

A modernização inclui a instalação de uma nova linha de extração equipada com tecnologias de ponta, como Inteligência Artificial aplicada ao Controle Avançado de Processo (APC).

O sistema monitora variáveis como torra, umidade e coloração, permitindo ajustes em tempo real e predição de falhas. A fábrica também vem incorporando IA generativa para análises preditivas e relatórios personalizados de tendências.

Segundo a nota, as iniciativas se inserem na jornada da companhia rumo às chamadas fábricas conectadas, com uso de conceitos da Indústria 4.0.

De acordo com a empresa, desde 2019 os ganhos de produtividade no Brasil já incluem redução de mais de 30% nas paradas não planejadas, aumento de 30% na flexibilidade das linhas e crescimento de 16% na produtividade.

O novo aporte se soma aos R$ 500 milhões anunciados no primeiro semestre de 2025 para a área de cafés da Nestlé no Brasil, voltados à inovação de portfólio, expansão da produção, cafés em cápsulas e soluções para o segmento de Nestlé Professional.


