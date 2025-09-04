Kate Middleton surpreende com novo visual em evento real

A princesa de Gales, Kate Middleton, chamou a atenção nesta quinta-feira (4) durante uma visita oficial ao Museu de História Natural de Londres ao lado do príncipe William. O motivo? Uma transformação capilar que não passou despercebida pelo público e pela imprensa internacional.



Conhecida há anos pelo tradicional tom castanho-chocolate, Kate surgiu com fios visivelmente mais claros, exibindo ondas soltas que destacaram ainda mais a mudança. O novo penteado, com risca levemente descentrada e cachos definidos nas pontas, marcou uma diferença notável em relação ao visual que a consagrou como ícone de estilo da realeza britânica.



A alteração não foi brusca: desde o retorno aos compromissos oficiais, após o tratamento contra o câncer no ano passado, a princesa já vinha clareando o cabelo gradualmente. Agora, a escolha mais ousada reforça uma imagem de renovação e frescor, em sintonia com a chegada da nova estação no hemisfério norte.



Seja como tendência fashion ou como um gesto simbólico de recomeço, a transformação de Kate Middleton prova mais uma vez por que cada detalhe de sua imagem segue gerando repercussão mundial.