Cultura & Lazer Titulo Saúde

Raul Gil é internado em hospital de SP após indisposição

Até o momento, o Hospital Moriah não divulgou boletim médico sobre o estado de saúde do apresentador

Natasha Werneck
04/09/2025 | 10:07
FOTO: Divulgação | SBT
FOTO: Divulgação | SBT


O apresentador Raul Gil, de 86 anos, foi internado na noite desta quarta-feira (3) no Hospital Moriah, localizado na Zona Sul de São Paulo. A informação foi confirmada pelo filho dele, Raul Gil Jr., em entrevista à TV Globo.

Segundo o filho, Raul passou mal e decidiu procurar atendimento para realizar exames. “Meu pai teve uma indisposição e foi até o hospital, que fica perto da casa dele, para fazer alguns exames. Ele está sendo acompanhado pelos médicos, mas está tudo bem, graças a Deus. Ele sempre se cuida muito e costuma fazer exames de sangue quando sente algo diferente”, explicou.

Inicialmente, chegou a ser informado que o apresentador estaria internado no Hospital Albert Einstein, mas a assessoria corrigiu a informação posteriormente.

Em 2023, Raul Gil já havia passado por internação no mesmo hospital, quando realizou uma cirurgia de raspagem de próstata, procedimento indicado para tratar o aumento da glândula, que pode obstruir o canal urinário.

Até o momento, o Hospital Moriah não divulgou boletim médico sobre o estado de saúde do apresentador.


