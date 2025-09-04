DGABC
Economia Titulo Crescimento

Setor automotivo registra melhor desempenho em 11 anos, puxado pelas motos

O acumulado de janeiro a agosto de 2025 já soma 3,2 milhões de unidades emplacadas, um crescimento de 6,6% em relação ao mesmo período de 2024

Da Agência Brasil
04/09/2025 | 10:04
FOTO: Agência Brasil
FOTO: Agência Brasil


O mercado de veículos automotores no Brasil vive o seu melhor momento desde 2014. Segundo balanço divulgado nesta quarta-feira (3) pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), o acumulado de janeiro a agosto de 2025 já soma 3,2 milhões de unidades emplacadas, um crescimento de 6,6% em relação ao mesmo período de 2024.

Números de agosto

No oitavo mês do ano, foram comercializados 431.079 veículos. As motocicletas lideraram o ranking, com 185.454 unidades, seguidas pelos carros leves, que tiveram 172.280 emplacamentos. Apesar do desempenho, o volume total ficou 5,9% abaixo de julho, resultado atribuído aos dois dias úteis a menos. Ainda assim, a média diária de vendas subiu para 20,5 mil unidades, contra 19,9 mil no mês anterior.

Híbridos e elétricos em ascensão

Entre os destaques do setor está a forte expansão dos veículos eletrificados. As vendas de híbridos tiveram alta de 85% em agosto, na comparação anual, enquanto os elétricos puros avançaram mais de 10% em 2025. A expectativa é que o país feche o ano com 120 mil híbridos e 45 mil elétricos vendidos.

Caminhões em baixa, máquinas agrícolas em alta

O segmento de caminhões segue em retração e deve fechar 2025 com queda de 7% nos emplacamentos, reflexo da manutenção dos juros altos e da desaceleração do agronegócio. Por outro lado, o setor agrícola impulsionou as vendas de tratores (+14,7%) e colheitadeiras (+19,2%) no acumulado do ano, com destaque para o Centro-Oeste, que cresceu 71,4% em 2025.

Previsões do setor

- Motocicletas: alta de 10%

Carros leves e utilitários: alta de 5%

Ônibus: alta de 6%

Caminhões: queda de 7%

Para o presidente da Fenabrave, Arcelio Junior, os resultados confirmam a resiliência do setor, apesar dos desafios. “O crescimento do mercado está concentrado no Centro-Oeste, que se recuperou fortemente em 2025, enquanto outras regiões ainda enfrentam retração”, destacou.


