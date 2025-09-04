DGABC
Setecidades Titulo Cirurgias

Ribeirão Pires bate marca de 10 mil castrações gratuitas de animais

O serviço, oferecido pela Prefeitura por meio da equipe de Bem-Estar Animal, é totalmente custeado pelo município e pode ser agendado pelo aplicativo Ribeirão Pires Digital

Natasha Werneck
04/09/2025 | 09:49
FOTO: Gabriel Mazzo/PMETRP
FOTO: Gabriel Mazzo/PMETRP


Ribeirão Pires alcançou em agosto um marco histórico na proteção animal: 10 mil cães e gatos castrados gratuitamente desde 2021. O serviço, oferecido pela Prefeitura por meio da equipe de Bem-Estar Animal, é totalmente custeado pelo município e pode ser agendado pelo aplicativo Ribeirão Pires Digital.

As cirurgias são consideradas essenciais para o controle populacional de animais e ajudam a reduzir casos de abandono, além de trazer benefícios diretos para a saúde pública.

O prefeito Guto Volpi comemorou o resultado: “Assumimos esse compromisso com a população e com a causa animal. Castrar é cuidar da saúde dos bichinhos e também dar mais tranquilidade para as famílias que os acolhem”, afirmou.

O secretário de Clima, Meio Ambiente e Habitação, Temístocles Cristofaro, destacou o impacto social do programa. “Mais do que números, essa é uma política de respeito e responsabilidade com a vida animal. A população abraçou a iniciativa e isso mostra que estamos no caminho certo”, disse.

Segundo o subsecretário de Fauna, Marcos Leap, a meta ultrapassada confirma o sucesso da retomada do serviço. “Transformamos a castração gratuita em uma das principais políticas públicas de bem-estar animal da cidade. É um cuidado essencial que hoje já alcança milhares de famílias”, ressaltou.

Para garantir a castração, os tutores devem fazer o agendamento pelo app Ribeirão Pires Digital. O serviço é gratuito e destinado a animais de seis meses a seis anos de idade.


